Российская кинопремия "Ника". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 апреля 2018 года состоится XXXI торжественная церемония вручения российской кинопремии "Ника".

"Ника" - российская кинематографическая премия. Вручается ежегодно за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения.

История

Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера, директора Центрального дома кинематографистов (ЦДК) Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года в ЦДК. Победители в 14 номинациях были определены по итогам голосования членов Союза кинематографистов. Им вручалась позолоченная бронзовая статуэтка древнегреческой крылатой богини победы Ники (автор - скульптор Сергей Микульский).

Наибольшего числа призов на первой церемонии была удостоен фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние". Картина победила сразу в шести номинациях: за лучший игровой фильм, режиссуру, мужскую роль, сценарий, операторскую работу и работу художника-постановщика.

Кроме этого, во время церемонии 1988 года режиссеру Владимиру Меньшову была передана статуэтка американской кинопремии "Оскар", присужденная его фильму "Москва слезам не верит" в 1981 году.

В 1989 году награда Союза кинематографистов получила официальное название - "Ника".

В 1991 году Союз кинематографистов СССР был преобразован в новую организацию - Конфедерацию союзов кинематографистов, которая вручала премию в 1991-1992 годах.

С 1993 года лауреатов определяет Академия кинематографических искусств "Ника". В разное время ее возглавляли режиссеры Виктор Мережко и Эльдар Рязанов, а также актер Алексей Баталов. С 2013 года президентом академии является режиссер Андрей Кончаловский.

Члены академии (представители всех кинематографических специальностей, делегированные региональными отделениями Союза кинематографистов России) выбирают победителей тайным голосованием в двух турах, а в почетных номинациях - в одном.

Номинации

Количество номинаций "Ники" неоднократно менялось. В настоящее время их насчитывается 16 (лучший игровой, неигровой, анимационный фильмы; награды лучшим режиссерам, сценаристам, операторам, актерам и пр.).

До 1995 года включительно вручались отдельные статуэтки за лучшие документальные и научно-популярные фильмы. В 1996 году эти две категории были объединены под названием "За лучший неигровой фильм". Также в 1994-1995 годах специальное жюри выбирало лучшего кинопродюсера. В 2002 году была добавлена номинация "Открытие года".

С момента создания "Ники" ежегодно присуждается почетная премия "Честь и достоинство" (с 2016 года носит имя режиссера Эльдара Рязанова). С середины 2000-х годов также вручаются специальные призы Совета академии: "За творческие достижения в области телевизионной кинематографии" (с 2005 года) и "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф" (с 2007 года; в 2013 году назван в честь режиссера Алексея Германа - старшего).

Место и время проведения церемоний

В 1988-1996 годах премия "Ника" вручалась ежегодно в декабре. С 1997 года церемония проводится весной, в марте или апреле.

Местом вручения "Ники" в разное время были Центральный дом кинематографистов (1988-2002), Московский международный Дом музыки (2003, 2004), Центральный академический театр Российской армии (2005-2008), Государственный академический театр "Московская оперетта" (2009-2011, 2013, 2014), концертный зал "Крокус Сити Холл" (2012), театр "Русская песня" (2015, 2016).

Рекорды

Обладателем наибольшего количества статуэток "Ника" является режиссер Александр Сокуров (шесть премий). Оператор Юрий Клименко и сценарист Юрий Арабов становились лауреатами по пять раз, актеры Сергей Гармаш, Нина Русланова и Роман Мадянов - по четыре раза.

Рекорд по числу выигранных статуэток в рамках одной церемонии (7) принадлежит трем фильмам: "Тельцу" Александра Сокурова в 2002 году, "Орде" Андрея Прошкина в 2013 году и "Трудно быть богом" Алексея Германа - старшего в 2015 году. Фильм Прошкина на церемонии 2013 года также установил рекорд по числу номинаций - 11, в 2015 году это достижение повторил "Левиафан" Андрея Звягинцева.

"Ника" - 2017

1 марта 2017 года были объявлены номинанты в основных категориях, а также обладатели специальных призов. В число последних вошли: режиссеры Александр Сокуров (номинация "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова) и Александр Митта (специальный приз Совета академии "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф" имени Алексея Германа), кинокритик Андрей Плахов ("За вклад в кинематографические науки, критику и образование") и многосерийный фильм Павла Бардина "Салам, Масква" ("За творческие достижения в области телевизионной кинематографии").

Церемония вручения премии состоялась 28 марта 2017 года в Государственном академическом театре имени Моссовета. Лучшим игровым фильмом была признана драма "Рай", поставивший ее Андрей Кончаловский получил приз за лучшую режиссуру. Обладателем награды за лучшую мужскую роль стал Тимофей Трибунцев ("Монах и бес"), за лучшую женскую роль - Юлия Высоцкая ("Рай").

"Ника" - 2018

6 марта 2018 года был объявлен короткий список номинантов. На награду за лучший игровой фильм претендуют картины "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова и "Холодное танго" Павла Чухрая. Премию за лучшую мужскую роль могут получить Валерий Маслов (фильм "Турецкое седло"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов") и Александр Яценко ("Аритмия"). На звание лучшей актрисы года претендуют Ирина Горбачева ("Аритмия"), Дарья Жовнер ("Теснота") и Марина Неелова ("Карп отмороженный").

В тот же день стали известны имена почетных лауреатов премии. Владимир Этуш был отмечен в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, восьмисерийный фильм Владимира Котта "Петр Лещенко. Все, что было..." - в номинации "За творческие достижения в области телевизионного кинематографа". Также было принято решение вручить приз "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" Санкт-Петербургскому государственному институту кино и телевидения, которому в 2018 году исполняется 100 лет.

В 2018 году церемония вручения премии "Ника" состоится в концертном зале Vegas City Hall (город Красногорск, Московская область).

Официальный сайт: kino-nika.com