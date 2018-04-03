История выборов и назначений главы Екатеринбурга с 1991 г. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 апреля 2018 г. депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в третьем, окончательном, чтении поправки в областной закон о выборах органов местного самоуправления, отменяющие прямые выборы мэра Екатеринбурга. Согласно документу, глава областного центра будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Он же возглавит городскую администрацию. За принятие поправок проголосовали 42 депутата, против - четверо, воздержавшихся не было.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как менялась система выборов и назначений органов государственной власти Екатеринбурга с 1991 г.

Глава Екатеринбурга в 1991-2010 гг.

До 1991 г. главой Екатеринбурга являлся председатель исполнительного комитета городского совета народных депутатов. В августе 1991 г. в стране началась реформа местного самоуправления: исполкомы всех уровней ликвидировались, вместо них создавались администрации. Полномочия по назначению глав областей и областных центров были возложены на президента РФ. В сентябре 1991 г. в отставку ушел председатель горисполкома Екатеринбурга Юрий Новиков, и. о. главы города стал его первый заместитель Виктор Попов.

30 января 1992 г. указом президента РФ Бориса Ельцина первым главой администрации Екатеринбурга был назначен Аркадий Чернецкий, генеральный директор завода "Уралхиммаш". Он возглавлял город более 18 лет - до октября 2010 г. За эти годы название должности руководителя Екатеринбурга дважды менялось. В 1995-2006 гг. первое лицо областного центра официально именовалось главой города Екатеринбурга (в соответствии с уставом от 16 октября 1995 г.; норма вступила в силу 21 декабря 1995 г.), а в 2006-2010 гг. - главой Екатеринбурга (устав от 30 июня 2005 г.; вступил в силу 1 января 2006 г.).

Введение прямых выборов в 2010 г.

12 октября 2010 г. городская дума приняла новую редакцию устава областного центра, существенно изменившую систему местного самоуправления. Были учреждены две руководящие должности: глава Екатеринбурга председатель Екатеринбургской городской думы, на которого было возложено исполнение государственных полномочий и представительские функции, и глава администрации города Екатеринбурга (т. н. сити-менеджер), который должен был осуществлять управление городским хозяйством.

Поправки в устав ввели систему прямых выборов главы Екатеринбурга. Однако действовать она должна была с 2013 г., после истечения полномочий действующего состава Екатеринбургской гордумы (до этого срока главу города, согласно уставу, избирала гордума из числа своих депутатов). Статья 34 документа установила, что глава города избирается одновременно с городским парламентом на прямых муниципальных выборах по общегородскому избирательному округу сроком на четыре года (10 апреля 2012 г. в устав были внесены поправки, увеличивающие срок до пяти лет).

Выборы главы администрации Екатеринбурга, в соответствии с уставом, проходят на конкурсной основе. Его избирает специальная комиссия, сформированная Екатеринбургской гордумой и руководством области. Свои полномочия глава администрации осуществляет на основе контракта, заключаемого на срок полномочий городской думы, но не менее чем на два года.

2 ноября 2010 г. глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, который 27 октября был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ, подал в отставку. Исполнение обязанностей руководителя областного центра было возложено на первого заместителя Чернецкого Александра Якоба. 23 ноября того же года гордума избрала из своего состава нового главу Екатеринбурга, им стал председатель городского парламента Евгений Порунов. В свою очередь Александр Якоб 7 декабря 2010 г. был утвержден конкурсной комиссией на должность сити-менеджера Екатеринбурга.

Выборы 2013 г.

8 сентября 2013 г. в Екатеринбурге состоялись первые прямые выборы главы города, которые прошли одновременно с выборами депутатов городской думы VI созыва.

Победу одержал оппозиционный кандидат Евгений Ройзман, выдвинутый партией "Гражданская платформа". По итогам голосования он набрал 33,31% голосов избирателей, опередив своего ближайшего конкурента - вице-губернатора Свердловской области Якова Силина от "Единой России" (29,71%). 24 сентября 2013 г. новый созыв гордумы подтвердил полномочия Евгения Ройзмана как главы города - председателя городского парламента сроком на пять лет.

Отмена прямых выборов

Очередные выборы мэра Екатеринбурга должны были пройти 9 сентября 2018 г., в единый день голосования. Однако 22 марта 2018 г. губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание региона законопроект об отмене прямых выборов главы областного центра. Поправки внесены в закон "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области" от 10 октября 2014 г.

После принятия закона региональным парламентом его должен подписать губернатор региона. Затем дума Екатеринбурга объявит публичные слушания по изменениям в устав города. Поправки в устав должны быть приняты до конца мая, чтобы выборы в городскую думу в 2018 г. прошли уже по новой схеме.

2 апреля в Екатеринбурге состоялся митинг против отмены прямых выборов мэра. По данным местной администрации, в нем приняли участие около 1,7 тыс. человек. 0стк/сим.