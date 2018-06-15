Ключевая ставка ЦБ РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 июня состоится очередное заседание совета директоров Банка России (Центральный банк Российской Федерации, ЦБ РФ) по вопросам денежно-кредитной политики. На нем может быть принято решение об изменении ключевой ставки ЦБ РФ.

В настоящее время она установлена на уровне 7,25% годовых.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка - годовой процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Решением совета директоров ЦБ 13 сентября 2013 года ключевой была установлена учетная ставка по аукционам РЕПО (от англ. repurchase agreement, repo; покупка денег или ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определенный срок по фиксированной цене) со сроком одна неделя. К ключевой привязаны остальные ставки по операциям Банка России. Поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ, ключевая ставка имеет большое значение для их клиентов, физических и юридических лиц. Чем ниже ключевая ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам.

ЦБ может повышать учетную ставку для предотвращения обвального падения рынка и сглаживания биржевых колебаний. При низких учетных ставках банки могут брать рубли в кредит у ЦБ, покупать на них валюту и за счет обесценивания российской валюты покрывать расходы на выплату процентов по рублевым кредитам. При увеличении ставки подобные спекулятивные операции становятся более рискованными для банков. Вместе с тем рост ставки ведет к удорожанию кредитов для предпринимателей и населения, у банков могут возникнуть трудности с рефинансированием уже выданных займов. Это может привести к замедлению темпов экономического роста.

До 2013 года основной из учетных ставок была ставка рефинансирования. Впервые она была установлена в 1992 году на уровне 20% годовых, в 1993-1996 годах доходила до 210%, затем колебалась на уровне 20-50% и после пика 27 мая - 4 июня 1998 года (150%) постепенно снижалась.

Минимальный размер ставки рефинансирования был установлен 1 июня 2010 года и действовал до 28 февраля 2011 года - 7,75%. К началу 2010-х годов ставка рефинансирования использовалась только как инструмент по исчислению штрафов, пеней, а также в качестве ориентира для минимального размера процентов по рублевым вкладам населения. Кредиты банкам предоставлялись уже с помощью других инструментов, прежде всего сделками РЕПО. С 1 января 2016 года ставка рефинансирования приравнена к ставке по недельным аукционам РЕПО.

Минимальная учетная ставка по аукционам РЕПО в 2003-2012 годах

Впервые минимальная учетная ставка по недельным аукционам РЕПО была установлена ЦБ РФ 20 мая 2003 года на уровне 6,5% и не менялась вплоть до февраля 2008 года, когда ее повысили на 0,2%. Из-за мирового финансового кризиса и снижения курса рубля в 2008 году ставка несколько раз повышалась. 1 декабря 2008 года ее уровень был установлен в 9,5%, а 10 февраля следующего года поднят до 10,5%, вслед за чем последовало укрепление курса рубля.

Затем на протяжении 2009-2010 года ставка постепенно снижалась, в частности, уровень в 9,5% годовых был снова зафиксирован 14 мая - 5 июня 2009 года. Исторический минимум ставки по недельным аукционам РЕПО, 5%, держался более полугода - с 1 июня 2010 года по 28 февраля 2011 года. Уровень в 5,5% годовых был зафиксирован 14 сентября 2012 года, это значение сохранилось после того, как данная ставка была установлена в качестве ключевой.

2014 год

Из-за начала конфликта на Украине, ослабления рубля, роста темпов инфляции, введения санкций против российских компаний, а также других факторов весной - летом 2014 года Банк России повышал ключевую ставку шесть раз: 3 марта - до 7% годовых, 25 апреля - до 7,5%, 25 июля - до 8%, 5 ноября - до 9,5%, 12 и 16 декабря - до 10,5% и 17% годовых соответственно.

2015 год

30 января 2015 года ЦБ снизил ставку до 15%, объяснив это тем, что предыдущий подъем привел к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий. Финансовый регулятор ожидал уменьшения инфляции в среднесрочной перспективе. 13 марта 2015 года ключевая ставка была снижена до 14% годовых, 30 апреля - до 12,5%, 15 июня - до 11,5%, 31 июля - до 11% годовых. При этом в июле 2015 года Банк России заявил, что в дальнейшем будет принимать решения об уровне ключевой ставки в зависимости от изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики. 11 сентября, 30 октября и 11 декабря 2015 года совет директоров ЦБ принимал решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых.

2016-2017 годы

10 июня 2016 года впервые за 11 месяцев ключевая ставка была понижена до 10,5%. В пресс-релизе Банк России отметил, что ожидает позитивные процессы стабилизации инфляции, снижения инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне признаков приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительного роста. 16 сентября 2016 года Банк России снизил ключевую ставку до 10%.

24 марта 2017 года ЦБ впервые с 2014 года опустил ставку ниже 10% - до 9,75% годовых. Затем в течение года ставка снижалась пять раз: 28 апреля (до 9,25%), 16 июня (до 9%), 15 сентября (8,5%), 27 октября (8,25%) и 15 декабря (7,75%).

2018 год

9 февраля 2018 года ЦБ снизил ставку на 25 базовых пунктов - до 7,50%. 23 марта ставка была снижена в пятый раз подряд - до 7,25%. В пресс-релизе регулятор отметил, что данное решение было принято на фоне низкой годовой инфляции (2,2% в феврале) и роста экономической активности. 27 апреля ЦБ ставку решил не менять. Объяснялось это введенными в апреле санкциями США, приведшими к ослаблению рубля.