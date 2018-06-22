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Биография советника президента РФ Абубакара Эдельгериева

Биографии и справки
22 июня, 14:39 UTC+3

Путин назначил Эдельгериева на эту должность 22 июня

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Абубакар Эдельгериев

Абубакар Эдельгериев

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил своим советником Абубакара Эдельгериева, ранее занимавшего пост председателя правительства Чеченской Республики.

Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974 года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской Республики). Мать - Вера Афанасьевна Дерябина, депутат парламента Чеченской Республики II и III созывов, была школьной учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева работал преподавателем физкультуры.

В документах Центральной избирательной комиссии РФ, а также в официальной декларации о доходах, опубликованной на сайте правительства Чечни, значится как Руслан Эдельгериев.

В 2002 году окончил Краснодарский юридический институт МВД России (ныне - университет) по специальности "Юриспруденция".

С апреля 1994 года служил в органах внутренних дел России, был участковым в отделе внутренних дел города Славянска-на-Кубани (Краснодарский край).

С февраля 2004 года по май 2007 года - сотрудник районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.

В период с мая 2007 года по декабрь 2007 года занимал пост начальника отдела "Р" отряда милиции специального назначения (ОМСН) "Терек" (Грозный), занимавшегося в том числе охраной республиканских правительственных учреждений.

С 21 декабря 2007 года по 11 января 2008 года работал первым заместителем министра сельского хозяйства Чечни Хасана Таймасханова. С 11 по 22 января 2008 года исполнял обязанности руководителя республиканского Минсельхоза.

С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель председателя правительства Чеченской Республики - министр сельского хозяйства Чеченской Республики.

24 мая 2012 года был избран председателем правительства Чечни. Сменил на этом посту Одеса Байсултанова.

8 сентября 2013 года участвовал в выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку партии "Единая Россия" (№2 общей части списка). После выборов от депутатского мандата отказался.

Член политической партии "Единая Россия" с 3 марта 2008 года, секретарь чеченского регионального отделения этой партии.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 1 млн 770 тыс. руб. Супруга дохода не имела.

Награжден орденом им. Ахмата Кадырова (Чеченская Республика).

Женат, имеет ребенка. 

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