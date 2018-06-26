Биография Андрея Дементьева

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 июня 2018 года в Москве на 90-м году жизни скончался российский поэт Андрей Дементьев.

Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери в семье агронома. Отец - Дмитрий Никитович Дементьев (1901-1992), мать - Мария Григорьевна Орлова (1908-1998).

В школьные годы посещал занятия в литературном кружке, начал писать стихи.

В 1948 году поступил на историко-филологический факультет Калининского государственного педагогического института (ныне - Тверской государственный университет). В 1948 году в калининской газете "Пролетарская правда" и альманахе "Родной край" было опубликовано его первое стихотворение - "Студенту".

В 1949 году по совету поэта Сергея Наровчатова перешел в Литературный институт им. А. М. Горького (Москва), где занимался на семинарах Михаила Луконина и Евгения Долматовского. Окончил столичный вуз в 1952 году. Вернувшись в Калинин, занялся журналистской деятельностью. С 1953 года был сотрудником газеты "Калининская правда", в 1955-1958 годах являлся завотделом комсомольской жизни калининской газеты "Смена". В 1959 году был принят в Союз писателей СССР.

В период с 1967 по 1972 год работал инструктором, заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ВЛКСМ. Некоторое время возглавлял отдел поэзии в издательстве "Молодая гвардия".

В 1972-1981 годах - первый заместитель главного редактора литературно-художественного журнала "Юность". В 1981-1993 годах являлся главным редактором этого журнала. В эти годы в "Юности" публиковались произведения Василия Аксенова, Беллы Ахмадулиной, Бориса Васильева, Владимира Войновича, Евгения Евтушенко и других известных авторов.

В 1983-1991 годах являлся членом комитета по Ленинским и Государственным премиям. Дважды избирался депутатом Моссовета.

С 1985 года был первым заместителем председателя Советского комитета защиты мира (с 1990 года - Российский фонд мира).

С конца 1980-х годов вел телепередачу "Добрый вечер, Москва!" на Московском телевидении. В 1995-1997 годах был автором и ведущим телепрограмм "Семейного канала".

В октябре 1990 года подписал Римское обращение группы советских, а также эмигрантских русскоязычных литераторов с призывом предоставить "реальное право на самоопределение путем референдума или решения свободно избранного парламента" для всех народов, живущих в СССР. Среди авторов обращения были также Чингиз Айтматов, Виктор Астафьев, Иосиф Бродский, Василь Быков, Дмитрий Лихачев и др.

17 декабря 1995 года баллотировался в Госдуму II созыва по Бежецкому одномандатному округу №172 (Тверская область) от блока Ивана Рыбкина. В Думу не прошел, набрав 4,27% голосов избирателей.

В 1997-2001 годах работал директором ближневосточного представительства телеканала РТР в Израиле.

С 2001 года являлся политическим обозревателем Радио России. В 2003-2006 годах был одним из ведущих телепрограммы "Народ хочет знать" (ТВЦ).

С 2008 года - член Общественной палаты РФ, входил в состав ее комиссий по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации, по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей и др.

Поэтическое и песенное творчество

Андрей Дементьев являлся одним из наиболее известных отечественных поэтов второй половины XX века. Выпустил сборники "Лирические стихи" (1955), "Родное" (1958), "Глазами любви" (1962), "Солнце в доме" (1964), "Наедине с совестью" (1965), "Боль и радость" (1973), "Рядом ты и любовь" (1976), "Рождение дня" (1978), "Азарт" (1983), "Снег в Иерусалиме" (1993) и др. В общей сложности опубликовано несколько десятков его поэтических книг, а также сборники избранных произведений разных лет. Автор поэм "Мужество" (1958), "Дорога в завтра" (1960), "Россия" (1964). Сочинения поэта были переведены на несколько иностранных языков.

Андрей Дементьев был широко известен как автор множества лирических и патриотических песен. К числу наиболее известных относятся: "А я без Волги просто не могу", "Отчий дом", "Прекрасное имя - Россия", "Яблоки на снегу", "Поздняя любовь", "Расскажи мне, мама", "Лебединая верность", "Аленушка", "Баллада о матери", "Мы навек любовью ранены" и др.

Звания, награды

Заслуженный деятель искусств РФ (2004).

Был награжден орденами "Знак Почета" (1970), Трудового Красного Знамени (1978), Октябрьской Революции (1984), Ленина (1988), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2008, 1998), Почета (2013).

Был удостоен премии Ленинского комсомола (1981) и Государственной премии СССР (1985), отмечен Царскосельской художественной премией (2011) и премией Министерства обороны РФ в области культуры и искусства (2018). Почетный гражданин Твери (1999).

Был женат четвертым браком на Анне Пугач (род. 1957). От предыдущих браков имел дочь Марину (род. 1954), сына Дмитрия (1969-1996), также у него была приемная дочь - Наталия (род. 1960).