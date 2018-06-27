Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов на Клязьме". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июня 2018 года открывается Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме". Он пройдет в Камешковском районе Владимирской области рядом с озером Запольским (расположено в пойме реки Клязьмы). Площадка организована Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

Работа форума продлится до 12 августа 2018 года.

История форума

Форум "Территория смыслов на Клязьме" проводится с 2015 года. Фактически он стал преемником молодежного форума "Селигер", проводившегося в 2005-2014 годах на берегу одноименного озера в Тверской области.

Всего с 2015 года прошло три форума "Территории смыслов на Клязьме", они длились по два месяца и собирали от 6 тыс. до 8 тыс. человек.

Цели и задачи

Основными задачами форума являются создание в обществе условий для самореализации молодых людей, формирование профессиональных сообществ, содействие карьерным устремлениям молодежи, патриотическое воспитание, формирование традиционных семейных ценностей, популяризация здорового образа жизни и занятия спортом и др.

Формат проведения и участники

Форум проводится в формате полевого лагеря. Состоит из тематических смен, каждая из которых в среднем длится 6-7 дней. Образовательная программа включает в себя лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии, спортивные и культурные мероприятия. В форуме могут участвовать граждане РФ и иностранных государств в возрасте от 18 до 30 лет - студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели профильных дисциплин и др.

Для этого необходимо пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе "Молодежь России" и заполнить анкету, указав на какую из смен хочет попасть участник. Регистрация закрывается за 10 дней до начала каждой смены. Конкурсный отбор желающих проводят представители Росмолодежи.

В рамках форума проводится Всероссийской конкурс молодежных проектов, в ходе которого участники представляют свои социально значимые творческие работы и стартапы. Проекты должны соответствовать тематике смены. Лучшие идеи по итогам голосования получают гранты для дальнейшей реализации.

Почетными гостями площадки являются представители органов власти, исследовательских фондов и творческих профессий, предприниматели, политики, общественные деятели и др.

Хронология форумов

Первый образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходил с 13 июля по 28 августа 2015 года. В нем приняли участие порядка 6 тыс. человек, в том числе 147 иностранных делегатов из 32 стран. 14 июля с участниками смены "Молодые ученые и преподаватели в области IT-технологий" встретился президент РФ Владимир Путин.

Обсуждались актуальные вопросы развития информационно-коммуникационной отрасли. Перед началом встречи глава государства осмотрел выставочный павильон площадки, где ознакомился с различными IT-проектами. Всего за шесть смен форума свои проекты представили 924 человека, из них 269 стали обладателями сертификатов на получение грантов (в размере 100, 150 и 250 тыс. рублей). Общий призовой фонд проектов составил 40 млн рублей.

В 2016 году восемь тематических смен "Территории смыслов" состоялись 27 июня - 28 августа. В работе форума участвовали 8 тыс. человек из всех регионов России и 43 зарубежных стран. Проекты представили 1 тыс. 253 человека, из них 244 получили гранты на реализацию идей в размере 100, 200 и 300 тыс. рублей (общий денежный фонд составил 49 млн рублей). 2 августа тематическую смену "Молодые ученые и преподаватели экономических вузов" посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер ответил на вопросы молодых людей, касающиеся получения и продолжения образования, зарплаты учителей, ситуации в российской экономике и др.

В 2017 году форум проходил с 27 июня по 20 августа и состоял из семи профильных смен. Площадка собрала более 7 тыс. молодых специалистов со всех регионов страны. В первой тематической смене участвовали представители студенческих клубов и СМИ. Такая смена на Клязьме была организована впервые. Также впервые состоялись смены молодых политологов, социологов и молодых специалистов транспортной отрасли. В день открытия "Территории смыслов" Путин направил приветствие участникам встречи. Глава государства отметил, что "форум с каждым годом вовлекает в орбиту своей деятельности все больше юношей и девушек с активной жизненной, общественной, гражданской позицией".

На протяжении всех смен работал конкурс молодежных проектов. В общей сложности его участники подали более 1 тыс. 240 заявок, из них 141 получила одобрение. Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов составила 21 млн рублей.

В 2018 году мероприятие будет состоять из шести тематических смен. Ожидается, что в них примут участие почти 6 тыс. человек. Откроется форум площадкой "Новые возможности развития студенческих объединений" (27 июня - 3 июля). Затем пройдут смены "Образование будущего" (5-11 июля), "Цифровой мир" (13-19 июля), "Поколение доброй воли" (21-27 июля), "Эффективная политика" (29 июля - 4 августа), "Молодежная команда страны" (6-12 августа).

По словам программного директора форума Матвея Навдаева, в этом году состав смен формируется "по принципу мультидисциплинарности": на каждой из них представители разных сфер деятельности будут совместно работать над решением общей отраслевой задачи. Новым форматом станут тренд-сессии - авторская программа личностного развития молодых людей. По итогам смен для каждого участника будут составлены персональные рекомендации (так называемый трек-лист) по достижению целей и план действий на год.

Сайт форума: http://территориясмыслов.рф.