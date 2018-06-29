Миграционный кризис в Европе. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 июня 2018 года на саммите в Брюсселе страны ЕС достигли договоренностей по миграционной проблеме. В частности, ими было принято решение о добровольном приеме беженцев странами сообщества и о выделении Турции второго транша в размере €3 млрд в рамках соглашения по беженцам, а также организации вне ЕС центров для нелегальных мигрантов.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о миграционной проблеме в Европе.

Статистика

В 2014-2015 годах Европа столкнулась с наиболее серьезным за последние десятилетия миграционным кризисом. Европейские страны захлестнула волна нелегальных мигрантов из государств Африки и Ближнего Востока. Если в 2000-2010 годах в Европу нелегально приезжало по 20-25 тыс. человек в год, то в 2014 году, по данным МОМ, в Европу прибыли 900 тыс. человек, в 2015 году - 1,048 млн человек (по данным Агентства ЕС по контролю границ Frontex, 1,8 млн).

Инфографика Беженцы в Европе Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу

Основной поток шел из Сирии и Афганистана, значительную долю составили выходцы из Ирака и Ливии. Примерно 25% прибыли из африканских стран (Эритрея, Судан, Южный Судан, ДР Конго, Сомали, Мавритания, Марокко, Тунис, Алжир, Мали, Нигерия, Камерун, Габон). В 2016 году количество прибывших на континент мигрантов и беженцев сократилось до 390 тыс., в 2017 году в Европу прибыли 186 тыс. 768 мигрантов и беженцев, с начала 2018 года - 56 тыс. 309 (по морю - 44 тыс. 957, по суше - 11 тыс. 352).

В целом, по данным Европейской комиссии (ЕК), с 2015 по июнь 2018 года в страны ЕС прибыло более 1,6 млн нелегальных мигрантов.

Основные причины

Причинами увеличения миграционного потока в Европу стали события в арабском мире в 2010-2011 годах ("арабская весна") и последовавшая за ними внутриполитическая дестабилизация в ряде стран Северной Африки, Аравийского полуострова и Ближнего Востока. Прежде всего это войны в Сирии и Ливии, расширение деятельности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, осложнение ситуации с обеспечением безопасности в Афганистане вследствие активизации талибов (двжиение "Талибан" запрещено в РФ), а также усугубление социально-экономической условий в ряде стран южнее Сахары.

Другой причиной увеличения масштабов миграции стало расширение сети криминальных организаций, занимающихся контрабандой людей. Только в 2015 году, по оценкам Европола, услугами контрабандистов воспользовалось более 90% нелегальных мигрантов, прибывших в Европу, прибыль криминальной сети составила от €3 млрд до €6 млрд. Основным плацдармом для переправки нелегальных иммигрантов в ЕС является Ливия.

Основные маршруты нелегальной миграции

По данным миграционных служб европейских стран, часть иммигрантов прибывает в Европу по туристическим визам или поддельным документам, другая - через нелегальные каналы, пересекая границы без документов. Они перебираются в Европу несколькими путями, в основном через Средиземное море. Один из них - из Северной Африки на Пиренейский полуостров - в Испанию, затем во Францию и Италию (западно-средиземноморский маршрут), второй - в Италию и на Мальту (центрально-средиземноморский маршрут).

Еще один путь - из Турции в Грецию и Болгарию, оттуда по западно-балканскому коридору (через Албанию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Сербию и Македонию) в Словению и Венгрию, а затем в Германию, Австрию и Швецию (восточно-средиземноморский). Наибольшее количество нелегалов, прибывающих на континент, скапливаются на территории Италии и Греции.

Трагедии и операции по спасению

Эксперты затрудняются назвать точное число погибших при попытках добраться до Европы. О первых жертвах средиземноморского трафика мигрантов заговорили еще в 2000 году. В 2012 году в Средиземном море утонули около 500 человек, в 2013 году - 600 человек, в 2014 году эта цифра увеличилась до 1,5 тыс., в 2015 году - до 3,8 тыс. человек. В 2016 гожу, по данным МОМ, при попытке проникнуть на территорию Европы через Средиземное море погибли или пропали без вести 5 тыс. 143 человека, в 2017 году - 3 тыс. 116, с начала 2018 года - 972 человека.

Для предотвращения гибели людей в Средиземном море итальянское правительство еще в 2013 году запустило программу Mare Nostrum, в которой были задействованы итальянские военные корабли и авиация. В 2014 году на смену ей пришли общеевропейские программы "Тритон" и "Посейдон".

В июне 2015 года стартовала военно-морская операция по спасению мигрантов EUNAVFOR Med, в сентябре того же года она получила название "София". 7 октября 2015 году по решению ЕС начался ее второй этап, который предполагает задержание и проверку подозрительных судов. В августе 2016 года сообщалось, что за время ее действия были спасены более 25 тыс. человек (в том числе 1,2 тыс. детей) и нейтрализованы более 180 судов. 25 июля 2017 года Совет ЕС продлил мандат операции до 31 декабря 2018 года.

План расселения беженцев

В мае 2015 года ЕК предложила ввести квоты на прием мигрантов для всех 28 стран Евросоюза. В июне страны сообщества договорились добровольно разместить 40 тыс. беженцев. А в сентябре ЕС принял план расселения в течение двух лет еще 120 тыс. человек из лагерей беженцев в Италии и Греции. Однако впоследствии Чехия, Венгрия, Румыния и Словакия отказались от приема беженцев. В связи с этим в сентябре 2017 года ЕК предложила новую схему распределения - 50 тыс. человек в течение двух лет - до октября 2019 года. На эти цели ЕС выделил €500 млн.

В настоящее время по квотным схемам из средиземноморских стран по территории остальных участников сообщества расселено только около 35 тыс. человек, то есть около 2% из 1,6 млн нелегальных мигрантов, прибывших в страны ЕС с 2015 по июнь 2018 года.

Сотрудничество ЕС и Турции

В ноябре 2015 и марте 2016 года ЕС достиг соглашения по проблемам мигрантов с Турцией, где скапливается основной поток направляющихся в Европу беженцев. Оно предусматривает обмен нелегальных мигрантов на сирийских беженцев, получивших статус в Турции, по принципу один на одного: нелегальные мигранты будут возвращены в Турцию, а легальные сирийские беженцы будут переселены в ЕС. Нелегалов-несирийцев Турция должна возвращать в их страны.

В соответствии с договоренностями ЕС пообещал Турции €6 млрд - двумя частями по €3 млрд - финансовой помощи и активизацию переговоров о вступлении в ЕС. В середине июня 2017 года еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Брюссель в полном объеме выполняет свои обязательства перед Анкарой, которой он уже перевел в рамках миграционной сделки €2,9 млрд из обещанных до €3 млрд (€1,57 млрд уже освоены - на эту сумму подписаны контракты, направленные на оказание помощи сирийским беженцам на территории Турции). На территории Турции в настоящее время находятся более 3,5 млн беженцев.

Меры по сдерживанию миграционного потока в странах ЕС

В ответ на кризис правительства практически всех европейских стран ужесточили миграционные нормы - сократили сроки пребывания кандидатов на получение статуса беженцев, снизили размеры пособий, усилили карательные механизмы по выдворению нелегальных иммигрантов за пределы единых европейских границ. Наплыв переселенцев поставил под угрозу соглашение о свободном передвижении в пределах Шенгенской зоны.

В связи с обострением миграционной обстановки в 2015-2016 годах контроль на отдельных границах временно вводили восемь стран - Германия, Австрия, Словения, Венгрия, Швеция, Норвегия, Дания, Бельгия. В марте 2016 года Словения и Хорватия в координации с Сербией и Македонией (не входят в ЕС) закрыли для беженцев проходящий через них балканский маршрут. Ранее власти этих государств неоднократно объявляли о сокращении квот на предоставление убежища.