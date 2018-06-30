Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Год назад, 1 июля 2017 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон о программе реновации жилого фонда в Москве. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этой программе и ходе ее реализации.

Предпосылки для создания программы

В 1950-х годах из-за быстрого роста населения и низких темпов ввода жилья в Москве возник острый жилищный кризис, порядка 70% населения столицы жили в коммунальных квартирах. 13 июля 1957 года было издано постановление ЦК КПСС и Совмина СССР "О развитии жилищного строительства в СССР", которое предусматривало строительство "экономически благоустроенных квартир для заселения одной семьей".

Дома, возведенные в 1950-1960-х годах (их обычно называли "хрущевками"), были построены с тонкими наружными стенами, имеющими недостаточные теплозащитные свойства. Использованные при строительстве технологии не позволяли реконструировать "хрущевки" либо делали процесс капремонта крайне затратным. Уже в конце 1980-х годов началась дискуссия о том, чтобы переселить людей из них в более комфортабельное жилье.

Первая программа сноса пятиэтажек в Москве появилась в конце 1990-х годов. 6 июля 1999 года мэр столицы Юрий Лужков подписал постановление "О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 года". Согласно этому документу, предполагалось снести 1 тыс. 722 дома серий К-7, II-32, II-35, 1МГ-300 и 1605-АМ. Эти здания массово строились в 1959-1962 годах. Их общая площадь составляла около 6 млн кв. м. По состоянию на конец июня 2018 года, по этой программе осталось расселить 34 дома.

Кроме хрущевок сносимых серий, в Москве остается 7,9 тыс. пятиэтажных домов общей площадью 25 млн кв. м., которые ранее расселять на планировалось. По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, в них проживают 1,6 млн москвичей.

13 февраля 2017 года на совместном заседании комиссий Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и по градостроительству, госсобственности и землепользованию столичные депутаты и эксперты пришли к выводу, что ранее сформированные программы капитального ремонта в этих домах неэффективны. Они требуют частичного выселения жильцов и могут привести к сокращению жилой площади в отремонтированных квартирах. На заседании был поднят вопрос о целесообразности сноса оставшихся пятиэтажек по новой программе, аналогичной разработанной в 1999 году.

21 февраля 2017 года на встрече президента РФ Владимира Путина с Сергеем Собяниным был поднят вопрос о новой программе сноса ветхих пятиэтажных многоквартирных домов в столице. Путин заявил, что реализация новой программы станет "самым правильным решением".

Законопроект

Для запуска новой программы потребовалось внести поправки в федеральное законодательство, поскольку самостоятельное принятие столичными властями документа, аналогичного программе 1999 года, противоречило бы Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам, вступившим в силу в 2001-2004 годах. Например, в настоящий момент невозможно расселение жилья, которое не признано аварийным. Московские пятиэтажки под категорию аварийного жилья не подпадали, хотя их ресурс при строительстве обычно составлял 50 лет и к настоящему времени истек.

10 марта 2017 года группа депутатов от "Единой России" (Николай Гончар, Владимир Ресин, Геннадий Онищенко, Петр Толстой и др.) и члены Совета Федерации Зинаида Драгункина и Владимир Долгих внесли в Госдуму законопроект "О внесении изменений в закон РФ "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты РФ в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице РФ - городе федерального значения Москве". Помимо закона "О статусе столицы РФ" поправки вносились в законы о вступлении в силу Земельного, Градостроительного и Жилищного кодексов, о долевом строительстве, о госзакупках и государственной регистрации недвижимости.

20 апреля 2017 года документ был принят в первом чтении. В мае - июне в Москве прошли митинги против программы реновации, в одном из них, по данным МВД, участвовали до 5 тыс. человек. Больше всего жителей беспокоило, что по законопроекту им будет предоставлено равнозначное по метражу, но не по стоимости жилье. Также протестующие подчеркивали, что сносить собираются дома, находящиеся в хорошем состоянии.

Ко второму чтению в документ было внесено более сотни поправок. Жильцы и собственники нежилых помещений получили право на денежную компенсацию. Кроме того, новые квартиры должны стать не только равнозначным, но и равноценным жильем. Собственников жилых помещений и живущих по соцнайму уравняли в правах; были прописаны вопросы, связанные с переселением владельцев ипотечных квартир. Жителям коммуналок в сносимых домах были гарантированы отдельные квартиры. Кроме того, изменилось название законопроекта: вместо "особенностей реновации" он устанавливал "особенности регулирования отдельных правоотношений в целях реновации".

Во втором чтении законопроект был одобрен 9 июня. 14 июня документ был принят Госдумой в окончательном чтении (за - 399 депутатов, против - 2), 28 июня - одобрен Советом Федерации (за голосовали 147 сенаторов, четверо воздержались). 1 июля 2017 года его подписал президент РФ Владимир Путин.

Правила программы

Жителей из сносимых домов переселяют в новое жилье, находящееся в том же или соседнем районе (для Зеленоградского АО и "новой Москвы" - в пределах округа). Им предоставляются квартиры с качественной отделкой и с тем же количеством комнат, общая и жилая площадь должна быть не меньше, чем в их старых квартирах.

Новые дома строятся монолитными или панельными, модернизированных проектов. Все новые кварталы обеспечиваются социальными объектами. Заказчиком строительства является некоммерческая организация - Фонд содействия реновации жилищного фонда в Москве. 26 сентября 2017 года на пост главы фонда был назначен бывший генеральный директор ДСК-1 Анатолий Константинов.

По оценке соавтора законопроекта депутата Госдумы Николая Гончара (в 1991-1993 годах) он был председателем Московского городского совета народных депутатов), затраты столичных властей на реновацию составят порядка 3-3,5 трлн руб. На начало программы мэрия выделила 400 млрд руб.

Участники программы, желающие увеличить жилплощадь, могут приобрести квартиры с большим метражом и числом комнат со скидкой. Планируется, что всего на реновацию потребуется 20 лет.

Список домов для реновации

2 мая 2017 года был опубликован предварительный список домов, подлежащих сносу в рамках программы реновации. Вместо ранее заявленных почти 8 тыс. в него попали 4 тыс. 566 домов во всех административных округах города. С 14 мая по 15 июня того же года жильцы планируемых для реновации 4 тыс. 546 домов голосовали за участие или неучастие в программе. В поддержку участия при явке 71,6% высказались жители 90% (или 4 тыс. 79) домов.

1 августа 2017 года мэр столицы Сергей Собянин утвердил список из 5 тыс. 144 домов, попавших в программу, в том числе по решению собраний собственников жилья. Впоследствии список менялся из-за повторных голосований жильцов, выбравших выход из программы или, наоборот, включение в нее. Всего реновация коснется жителей 5 тыс. 171 дома. Их общая площадь - 16 млн кв. м, в них проживают около 1 млн москвичей.

В список вошли не только пятиэтажные панельные дома 1950-1960-х годах, но и некоторые дореволюционные доходные дома и "сталинки", возведенные по индивидуальным проектам. 25 января 2018 года Сергей Собянин сообщил, что как минимум 218 домов из общего списка имеют градостроительную или архитектурную ценность, поэтому будут сохранены и отреставрированы.

Первые новоселы

Первыми по программе реновации новые квартиры получили жильцы пятиэтажек на ул. Константина Федина (район Измайлово, дома №3 и №5, всего 119 семей). 16 февраля 2018 года ключи от квартир в 18-этажную новостройку по адресу 5-я Парковая ул., д. 62Б вручили пяти семьям. 27 февраля 2018 года документы о собственности на новую квартиру в рамках программы реновации жилфонда получил первый житель Москвы. Им стала москвичка Юлия Белова, переехавшая из дома №5 по ул. Константина Федина в жилье на 5-й Парковая ул. Началось расселение пятиэтажек в районах Проспект Вернадского и Южное Медведково.

В 2018 году планируется переселение жителей 40 пятиэтажек. Всего отобраны 242 стартовые площадки для реновации.