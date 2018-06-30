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Какие документы в России перевели в электронный вид. Досье

Биографии и справки
30 июня, 13:44 UTC+3

С 1 июля в России бумажные паспорта транспортных средств заменят на электронные

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. С 1 июля 2018 года в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств (ПТС). Вместо них будут оформляться только электронные ПТС, которые были введены год назад. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, какие часто используемые документы, справки и формуляры перевели в России в электронный вид.

Сберкнижки

В 2010 году Сбербанк России - крупнейший банк страны по числу вкладчиков - запустил кампанию по отмене бумажных свидетельств о депозитах - "сберегательных книжек". Клиенты переводились на другие форматы обслуживания, прежде всего - банковские карты, использование онлайн- или мобильного приложения для проверки счета и других операций. Клиенты, желающие иметь именную бумажную сберкнижку, смогут по- прежнему оформить ее в отделениях. При этом с 1 июня 2018 года действует закон, исключающий из обращения сберкнижки на предъявителя.

Страховка

С 1 июля 2015 года ряд страховых компаний начал заключать электронные договора обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). С 1 июля 2017 года их продажа через сайт стала обязательной. Это позволяет упростить процесс покупки полиса и создать единую электронную базу ОСАГО. С сентября 2018 года машины, выезжающие на улицы без страховки, будут автоматически выявлять камеры на дорогах.

В последние годы более широкое распространение получили и другие виды электронной страховки. Так, практически повсеместно полисы добровольного медицинского страхования для поездок заграницу оформляют в электронном виде. Тем не менее их рекомендуются распечатывать для предъявления пограничникам за рубежом.

Свидетельство о регистрации СМИ

С 1 января 2018 года Роскомнадзор прекратил выдачу бумажных свидетельств о регистрации СМИ. Проверить наличие у издания регистрации можно через Перечень наименований зарегистрированных СМИ на сайте Роскомнадзора.

Чеки

С 2017 года, согласно поправкам в закон "О применении контрольно-кассовой технике…", введено обязательное использование онлайн-касс, которые позволяют покупателям товаров и услуг получать электронный чек на электронную почту. Он приравнивается к бумажному чеку, его можно использовать для возврата товаров в магазин, при обращении в налоговую инспекцию и т.д.

Дневники и классные журналы

С 2014 года после выхода приказа Минобрнауки в российских школах начали активно внедрять электронные дневники и классные журналы. Они позволяют родителям следить за успеваемостью детей. Законодательство оставляет выбор между бумажной и электронной педагогической отчетностью за школой, при этом учебное заведение само решает, какую платформу использовать для электронных дневников.

Медицинские карты и рецепты

Распространение в России получает практика хранения данных о здоровье пациентов в электронных медицинских картах. В октябре 2011 года в Москве заработала Единая медицинская информационно-аналитическая система. Она позволяет удаленно записываться в к врачу, а с 2014 года - выписывать электронные рецепты. В настоящее время аналогичные системы введены или готовятся к принятию в эксплуатацию и в остальных регионах России. 

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