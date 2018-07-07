День семьи, любви и верности. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июля в России ежегодно отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве (ныне - г. Муром Владимирской области). В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака. Петр и Феврония канонизированы Русской православной церковью в 1547 году в качестве местночтимых святых, их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

Днем памяти святых является 8 июля (25 июня по старому стилю), днем перенесения мощей - воскресенье перед 19 (6) сентября.

Святые Петр и Феврония

"Повесть о Петре и Февронии Муромских" (полное название - "Повесть о жития новых Муромских Святых чудотворцев, благоверного, и преподобного, и достойного похвалы князя Петра, названного во иночестве Давидом, и супруги его, благоверной, и преподобной, и достойной похвалы княгини Февронии, названной во иночестве Ефросинией") - памятник древнерусской литературы. Создан в середине XVI в. иноком Ермолаем-Еразмом (известен также как Ермолай Прегрешный), писателем и публицистом, одним из составителей сборника жития святых "Великие Минеи Четьи".

Повесть была написана по заказу митрополита Московского Макария и приурочена к канонизации муромского князя и его супруги на Московском поместном соборе в 1547 году. В ее основу легли устные народные предания, что в результате помешало включить произведение в сборник. Однако после канонизации Петра и Февронии Муромских "Повесть" формально была признана агиографической, т. е. житием святых.

Считается, что историческими прототипами святых являются князь Давид Юрьевич и его супруга Ефросиния, правившие Муромским княжеством в 1205-1228 годах. Об этом, в частности, писали в своих трудах русские историки Василий Ключевский и Евгений Голубинский.

Сюжет "Повести"

Согласно преданию, князь Петр спас жену своего брата от огненного змея, убив его с помощью Агрикова меча. Брызги змеиной крови, попавшие на князя, вызвали тяжелую кожную болезнь, отчего тело Петра покрылось язвами.

Слуга, посланный в поисках лекаря, встретил в рязанском селе Ласково крестьянку Февронию, дочь "древолаза" (собирателя дикого меда). Она согласилась излечить Петра в обмен на обещание замужества. Однако после исцеления князь отказался вступать в брак с простолюдинкой. Спустя короткое время болезнь возобновилась, поскольку Феврония намеренно не залечила одну из язв на теле князя. Он вновь обратился за помощью к девушке и после выздоровления исполнил свое обещание жениться на ней.

Бояре не признали княгиню и потребовали от Петра выгнать ее из Мурома. Феврония согласилась уйти, но при одном условии: она возьмет с собой то, что пожелает. В итоге княгиня увела с собой мужа. В Муроме же началась борьба за власть, которая привела к смуте. По просьбе бояр княжеская чета вернулась на престол и правила Муромом до своей кончины.

В старости Петр и Феврония приняли монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния. Скончались в один день - 8 июля (25 июня) 1228 года. Еще при жизни супруги просили похоронить их вместе, однако "неразумные люди" положили тела усопших в разные обители. На следующий день их обнаружили в одном гробу, после чего княжескую чету захоронили вместе, как они и просили.

Мощи святых

Тела святых были погребены в церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной в 1553 году. После установления советской власти, в 1921 году, мощи перенесли в городской музей. Собор Рождества Богородицы незадолго до Великой Отечественной войны был разрушен.

В 1989 году мощи святых вернули Русской православной церкви. Они были помещены в Благовещенский собор Мурома, а 19 сентября 1992 года - в Троицкий собор Свято-Троицкого монастыря.

В 2018 году в Муроме было принято решение восстановить кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Церемония освящения закладного камня с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится 8 июля 2018 года, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.

Памятники

7 июля 2012 года в Муроме у стен Свято-Троицкого женского монастыря был открыт памятник Петру и Февронии работы скульптора Владимира Суровцева и архитекторов Олега и Владимира Сягиных. Фигуры князя и его супруги водружены на семиметровый каменный постамент. Петр держит в руках меч, который, по задумке авторов, символизирует власть, защиту и силу духа. Покрывало Февронии, накинутое на плечи мужа, означает женскую мудрость и заботу. У ног княгини, как и в "Повести о Петре и Февронии Муромских", сидит заяц.

Памятники Петру и Февронии установлены также более чем в 60 российских городах (Ярославле, Йошкар-Оле, Калуге, Иркутске, Краснодаре и др.).

Учреждение праздника

Традиция празднования дня Петра и Февронии возникла в Муроме еще в 1990-х годах, однако праздник отмечался неофициально. В 2006 году по инициативе администрации города был проведен сбор подписей в поддержку учреждения в РФ дня семьи. Предложение поддержали порядка 20 тыс. горожан.

В январе 2008 года, объявленного в России Годом семьи, глава Счетной палаты, почетный гражданин Мурома Сергей Степашин, мэр Мурома Валентин Качеван, настоятель Спасо-Преображенского монастыря игумен Кирилл и др. подписали коммюнике об учреждении Всероссийского Дня супружеской любви и семейного счастья. Эта инициатива получила одобрение комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, а также религиозных, общественных организаций и российских регионов.

Впервые праздник, получивший название День семьи, любви и верности, прошел в июле 2008 года. Его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый супругой премьер-министра РФ Светланой Медведевой. Символом дня выбран цветок ромашки.

Праздничные мероприятия

Главные торжества по традиции проходят в Муроме 8 июля (если этот день приходится на будни, то праздник переносят на предшествующие выходные дни). Трижды праздничные мероприятия в городе посещал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой - в 2012, 2015 и 2017 годах. К Дню семьи, любви и верности в Муроме открывают анимационные площадки для детей, торговую и ремесленную ярмарки, организуют исторические реконструкции, конкурсы, мастер-классы, концерты и пр. Ежегодно проводится фестиваль семейных пар "Ладья семейного счастья".

Праздничные мероприятия проходят также в других российских городах и за рубежом, где их организацией занимаются представительства Россотрудничества.

Православная церковь 8 июля проводит крестные ходы и всенощные бдения в честь святых Петра и Февронии.

В этот день супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет и "получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев", а также "воспитавшим детей достойными членами общества", вручается медаль "За любовь и верность". С 2014 года награда вручается также семьям, в которых один из супругов является гражданином России, а другой - иностранного государства. Медаль была учреждена оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности. На одной стороне награды изображены святые Петр и Феврония, на другой - ромашка.

Статистика браков и разводов в РФ

Согласно данным Росстата, в 2017 году количество зарегистрированных браков в России возросло по сравнению с 2016 годом почти на 7% и составило 1 млн 49 тыс. 735 браков, или 7,1 на 1 тыс. человек населения. В 2016 году их было зарегистрировано 985 тыс. 836, или 6,7 на одну тысячу человек (самый низкий показатель с 2001 года).

Число официальных разводов за год увеличилось незначительно: в 2017 году распалось 611 тыс. 436 семей (4,2 на одну тысячу человек), в 2016 году - 608 тыс. 336 (4,1 на одну тысячу человек).