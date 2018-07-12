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Оборонные расходы стран - членов НАТО. Досье

Биографии и справки
12 июля, 16:36 UTC+3

11 июля на саммите НАТО были утверждены национальные планы членов блока (без учета США) по увеличению военных расходов к 2024 году на $266 млрд

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© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июля 2018 года, по итогам первого дня саммита НАТО в Брюсселе, были утверждены национальные планы стран - членов блока (без учета США) по увеличению своих военных расходов к 2024 году на общую сумму $266 млрд.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о существующих в НАТО нормах по финансированию собственной обороны странами-членами и о том, как они выполняются.

Военные расходы НАТО на оборону

В связи с тем, что объединенные вооруженные силы НАТО состоят из контингентов, выделяемых странами - участницами блока, руководство альянса придает большое значение вопросу укрепления обороноспособности каждого из государств. В конце 1970-х годов, во время холодной войны, по инициативе США была принята установка, согласно которой союзники должны были ежегодно увеличивать свои военные расходы минимум на 3%. Согласно исследованиям Пентагона, в 1978-1989 годах эти требования выполняли только пять государств из 16 стран-членов: США, Канада, Люксембург, Норвегия и Испания.

В 1990 году в связи с окончанием противостояния между Востоком и Западом и отсутствием угрозы со стороны Организации Варшавского договора, в НАТО было принято решение отказаться от требования ежегодного увеличения военных расходов. В связи с этим в течение 1990-х годов почти все члены альянса снижали свои оборонные бюджеты.

Вопрос об их увеличении вновь стал обсуждаться с 1999 года, когда блок принял документы, направленные на повышение оборонного потенциала с целью отражения новых угроз, прежде всего ввиду распространения ОМУ, международного терроризма и др. После терактов 11 сентября 2001 года эта тема стала особенно актуальной, и в 2006 году члены НАТО официально договорились выделять на оборону 2% ВВП.

На тот момент этой нормы придерживались шесть из 26 стран: Болгария (2,3%), Великобритания (2,4%), Греция (2,8%), США (4,1%), Турция (2,2%) и Франция (2,5%). В последующие годы, несмотря на принятый стандарт, в целом расходы не повышались. Некоторые страны не только не выполняли это требование, но и периодически снижали расходы (в их числе Германия, Италия, Португалия, Турция). США также уменьшали ассигнования (тем не менее страна никогда не тратила на оборону менее 2% от ВВП): в 2009 году - 5,2%, в 2016 году - 3,6%.

В 2017 году, согласно ежегодному отчету НАТО, не менее 2% от ВВП на оборону потратили, помимо США (около 3,5%), лишь четыре страны из 29: Польша (2%), Великобритания и Эстония (по 2,1%) и Греция (2,4%). В 2018 году к ним присоединилась и Латвия (2%). В 2017 году расходы Турции, Болгарии, Черногории, Норвегии, Литвы, Латвии, Франции и Румынии составили не менее 1,5%. От 1% до 1,3% выделили Словения, Чехия, Венгрия, Албания, Италия, Нидерланды, Дания, Словакия, Германия, Хорватия, Канада и Португалия. Траты на оборону Испании и Бельгии составили мене 1%, а Люксембурга - менее 0,5%. При этом по сравнению с 2016 годом общие расходы на оборону европейских стран НАТО и Канады увеличились на 4,8%.

В 2017 году на долю США приходилось 71,7% совокупных оборонных расходов стран НАТО.

Военные расходы НАТО на модернизацию вооружения

Помимо трат на оборону в размере 2% от ВВП, в НАТО действует еще один стандарт - члены альянса должны выделять 20% от своих оборонных расходов на приобретение новых образцов вооружения. Официально эта норма была принята на саммите в Уэльсе (Великобритания) в 2014 году.

Согласно последнему отчету НАТО, в 2017 году это требование выполнили только 12 из 29 стран (в 2016 году - 10): Румыния, Люксембург (примерно по 34%), Литва (31%), Турция, Болгария (примерно по 30%), США (29%), Норвегия, Франция (примерно по 25%), Польша (23%), Великобритания (23%), Италия, Словакия (чуть более 20%).

Как и в 2016 году, по итогам 2017 году оба целевых показателя - расходы на оборону и на новые образцы техники - были достигнуты только тремя странами: США, Великобританией и Польшей.

Позиция США

Еще в ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп неоднократно заявлял о необходимости увеличения странами альянса своих оборонных расходов. В начале июля 2018 года он разослал письма ряду лидеров государств - членов альянса с призывом увеличить эти ассигнования. По данным газеты New York Times, в послании канцлеру Германии Ангеле Меркель Трамп обвинил ее в "подрыве безопасности", так как "недостаточные траты на оборону страны" служат плохим примером для многих союзников, которые видят в Германии "модель для подражания".

11 июля 2018 года в ходе саммита НАТО Трамп потребовал от всех участников НАТО довести расходы на оборону в рамках требуемых 2% ВВП немедленно, а не к 2024 году, как об этом договорились страны альянса. Об этом он написал в своем Twitter. Кроме того, он призвал даже к увеличению этих ассигнований до 4% от ВВП. Для сравнения, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2017 году оборонный бюджет Саудовской Аравии составил около 11% ВВП, России - 4,3%. В декабре 2017 году министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что расходы РФ на национальную оборону в 2018 году составят 2,8% ВВП (этот показатель не является аналогом военных расходов США и НАТО).

У самих США во времена холодной войны расходы на оборону достигли пика в 1986 году - 6,2% (без учета участия в войнах в Корее 1950-1953 годов и Вьетнаме в 1965-1975 годов). Впоследствии этот показатель снижался вплоть до 2000 года (2,9%). После терактов 11 сентября Соединенные Штаты вновь стали увеличивать военные траты: уже в 2002 году они достигли 3,2%, а к 2009 году - 5,2% ВВП. Таким образом, предложенный союзникам по НАТО уровень военных расходов в 4% ВВП примерно соответствует доле оборонных затрат США в бюджете этой страны в XXI веке.

Участники встречи по-разному отнеслись к инициативе повышения расходов на оборону до 4%. Так, Германия не стала комментировать это предложение, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что не видит "необходимости стремиться к новым процентам". По словам лидеров Испании и Эстонии Педро Санчеса и Юри Ратаса, они с пониманием относятся к требованиям американской администрации. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что "НАТО - не биржа, на которой покупают безопасность, но, с другой стороны, президент Трамп прав". 

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28-й саммит НАТО
Персоны
Ратас, Юри Радев, Румен Санчес, Педро Трамп, Дональд Меркель, Ангела Шойгу, Сергей Кужугетович
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