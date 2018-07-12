Ответные меры России на санкции. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июля 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", продлив действие продуктового эмбарго против ряда стран до 31 декабря 2019 года.

Оно было введено в августе 2014 года в ответ на зарубежные санкции. Ранее в июле 2018 года Евросоюз в очередной раз продлил действие санкций в отношении РФ - до 31 января 2018 года.

Предыстория

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию и др., начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого, были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не были заморожены, однако были введены ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

Весной - летом 2014 года Россия создала аналогичные списки лиц, которым въезд в страну был объявлен нежелательным. 20 марта 2014 года МИД РФ опубликовал список, в который вошли девять граждан США, 24 марта - список из 13 официальных лиц Канады, 22 августа был сформирован список японских граждан.

31 мая 2015 года ряд иностранных СМИ сообщил, что российская сторона передала миссии Евросоюза в Москве перечень официальных лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ. Российский МИД не стал обнародовать список, однако, по некоторым данным, в него вошли 89 европейских политиков - представители 17 из 28 стран - членов ЕС.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, таким образом Москва "ответила взаимностью на односторонний, недружественный и ничем не спровоцированный шаг" - введение Евросоюзом санкций в отношении граждан РФ.

Специальные экономические меры

6 августа 2014 года Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса и субпродуктов домашней птицы, соленого, сушеного и копченого мяса; рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; молока и молочной продукции; овощей, съедобных корнеплодов и клубнеплодов; фруктов и орехов; колбасы; а также молокосодержащей продукции на основе растительных жиров.

20 августа 2014 года и 22 июня 2015 года список корректировался: из него исключили специализированную безлактозную молочную продукцию, мальков лосося и форели, молодь устриц и мидий. Сделано это было из-за невозможности быстро наладить их импортозамещение.

По данным официального сайта Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2013 году Россия импортировала такой продукции из вышеперечисленных стран на сумму около $8,35 млрд, что составляло около 2,5% от общего объема импорта ($317,8 млрд).

С осени 2014 года ряд производителей сельхозпродукции, прежде всего из ЕС, заявил о крупных убытках. По оценке Еврокомиссии, российское эмбарго затронуло 4,2% всего экспорта 28 стран ЕС на общую сумму €5 млрд. Власти ЕС вынуждены были оказывать помощь аграриям, пострадавшим от российского эмбарго, ее общая сумма в сентябре 2014 года оценивалась в €164 млн.

После того как 22 июня 2015 года страны ЕС продлили санкции в отношении России, 24 июня Путин подписал указ, согласно которому действие эмбарго было продлено еще на год. Впоследствии оно продлевалось дважды, в последний раз - 12 июля 2018 года - до конца 2019 года.

По данным ФТС, доля подпавшей под ограничения продукции составила 2,8% ($4 млрд) от общего объема импорта в РФ в первых двух кварталах 2014 года ($142,4 млрд). Таким образом, в годовом исчислении подпавшие под ответные санкции страны-импортеры могли потерять до $8 млрд.

13 августа 2015 года правительство добавило в список стран, в отношении которых вводится запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину (против нее санкции начали действовать с 1 января 2016 года). Эти государства ранее присоединились к европейским санкциям против России. В 2014 году они поставили санкционную продукцию на сумму $656,2 млн (5,9% от их общего экспорта в РФ).

Против Швейцарии и Японии, присоединившихся к санкционному режиму против России еще в 2014 году, ответных экономических мер не вводилось.

Список санкционных товаров с августа 2015 года корректировался семь раз. 16 сентября 2015 года из него была исключена пищевая продукция для спортсменов, 1 марта и 22 октября 2016 года снимались запреты на импорт мальков некоторых видов рыб, креветок и мидий. С 27 мая 2016 года разрешено ввозить в Россию мясо птицы, говядину и овощи, которые будут использоваться для производства детского питания.

10 сентября 2016 года под запрет попала соль (столовая и денатурированная), однако поправка от 20 мая 2017 года уточнила, что санкции не распространяются на соль для биологически активных добавок и медицинских изделий. 25 октября 2017 года в список были включены живые свиньи (за исключением чистопородных племенных животных), различные мясные субпродукты, свиной жир и некоторые виды животного масла.

Целевое назначение ввозимого товара во всех исключениях должен проверять Минсельхоз или другие профильные ведомства.

Закон о контрсанкциях

4 июня 2018 года Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Данный закон стал ответом на ограничительные меры, введенные США 6 апреля 2018 года в отношении ряда российских юридических и физических лиц.

Российский закон о контрсанкциях наделяет правительство полномочиями по введению ряда мер экономического и политического характера. По решению президента правительство может ограничивать импорт различных товаров и услуг из США или иных государств, допускающих недружественные действия, запрещать взаимодействие в различных сферах экономики и т. д. По состоянию на июль 2018 года правительство мер в рамках данного закона не ввело.