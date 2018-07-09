"Технет" намерена привлечь к разработке инноваций 22 региона России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Ассоциация "Технет" планирует за три года привлечь к разработке современных цифровых проектов вузы и инновационные центры 22 регионов России. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге заместитель соруководителя рабочей группы "Технет" Дмитрий Иванов.

"Наша задача через три года, чтобы в нашей сети были минимум 22 региональных точки, то есть это крупные города, в которых есть либо университеты технологические, либо живы технологические кафедры, направления, либо есть инфраструктурные центры инновационные", - отметил он.

Иванов уточнил, что задача профессионального объединения "Технет", учрежденного в мае 2018 года - работа с проектами технологической направленности на различных этапах - от идеи до промышленного применения, а также создание пула проектов, которые в дальнейшем могут быть использованы в крупных корпорациях.

Как раннее сообщал ТАСС, "Технет" - одно из направлений Национальной технологической инициативы (НТИ) - долгосрочной комплексной программы по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Ранее были утверждены дорожные карты НТИ до 2035 года по пяти направлениям - "Технет" (передовые производственные технологии), "Автонет" (беспилотный транспорт), "Маринет" (морской транспорт без экипажа), "Нейронет" (искусственные компоненты сознания и психики) и "Аэронет" (беспилотные летательные аппараты).

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.