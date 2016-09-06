Томский вуз в 2017 году начнет коммерческие поставки фосфора-32 для биохимиков и онкологов

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ), который организовал единственное в России производство дефицитного радиоактивного изотопа фосфора-32, начнет коммерческие поставки этого препарата в следующем году, сообщил ТАСС директор Физико-технического института ТПУ Олег Долматов.

"Мы надеемся начать коммерческие поставки в 2017 году. В этом году мы его сделали, направили на экспертизу биохимикам, ждем заключения от них", - сказал Долматов.

По его словам, заказчиками являются российские организации, работающие в области биомедицины и биохимии.

До 2012 года единственное отечественное производство изотопа фосфора располагалось в Институте реакторного материаловедения в Свердловской области. Оно было приостановлено. Между тем потребности российских ученых в изотопе велики, поскольку без него невозможны многие биохимические исследования, поэтому спрос на него постоянно растет.

В этом году в ходе модернизации единственного действующего в вузах РФ исследовательского реактора ТПУ создал линию и лабораторию для производства этого препарата. Как сообщали ранее в университете, интерес к производству проявляли не только российские заказчики, но и крупный немецкий концерн Bayer, который заинтересован в соединениях на основе фосфора-33. Также заказчики интересуются ортофосфорной кислотой на основе фосфора-32, которую также планируется производить в ТПУ.

Фосфор-32 применяется в первую очередь для проведения биохимических исследований в качестве индикатора. Он встраивается в нуклеиновые кислоты, которые в живых организмах участвуют во всех обменных процессах, и замещает стабильный фосфор-31. Его передвижение по организму можно отследить, используя средства радиометрии: если он чрезмерно накапливается в каком-то органе, это говорит о проблемах с обменными процессами. Также фосфор-32 можно использовать непосредственно для лучевой терапии при различных формах злокачественных заболеваний кроветворной системы и лимфоидной ткани.