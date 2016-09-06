Международный форум ресурсоэффективности в Томске станет ежегодным

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Международный форум ресурсоэффективности в Томске, который сегодня принял Томский политехнический университет (ТПУ), станет ежегодным, поскольку тематика является актуальной для страны, заявил журналистам ректор вуза Петр Чубик.

"Все поддержали идею сделать форум ежегодным. Тематика форума принята всеми как очень важная, актуальная для страны, злободневная. Мы первые в стране, кто поднял эту тематику на щит. Это (ресурсоэффективность. - ТАСС) наша "религия", мы будем продолжать увеличивать число "прихожан", - сказал Чубик журналистам, подводя итоги форума.

Организаторами форума выступили ТПУ, Российская академия наук и Минобрнауки РФ. В нем приняли участие представители федеральных и региональных властных структур, крупных недропользователей, исследовательских институтов, "Росгеологии" и других организаций, которые обсудили различные аспекты ресурсоэффективности. В Томск приехали ведущие ученые страны, Нобелевский лауреат по химии Дан Шехтман и ряд зарубежных специалистов.

Чубик выразил уверенность, что на последующие форумы вузу удастся привлечь больше "звездных" экспертов.

Говоря об итогах первого форума для вуза, ректор отметил, что решено создать два консорциума. "Один консорциум - аддитивные технологии для космоса, второй - "Палеозой". В рамках обоих нам отводят роль проектного офиса. Этого дорогого стоит", - подчеркнул Чубик.

Благодаря аддитивным технологиям возможно создавать материалы и технологии 3D-печати, в том числе в условиях космоса. В ТПУ в настоящее время создают 3D-принтеры для печати инструментов на Международной космической станции, новейших защитных покрытий для спутников и печатают на корпуса новейших мини-спутников.

Консорциум "Палеозой" предусматривает объединение научных организаций и недропользователей для создания технологий и подготовки кадров для разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов. Летом 2016 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин и глава "Газпром нефти" Александр Дюков заключили соглашение о сотрудничестве в сфере освоения ТРИЗ, в том числе в рамках первого в стране полигона для этих целей - на Арчинском месторождении в Томской области.

