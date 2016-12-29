Чубик: ведущие вузы страны нуждаются в поддержке со стороны крупного бизнеса

В декабре вице-премьер России Ольга Голодец провела совещание с ректорами российских университетов, участвующих в проекте "5-100" (программа повышения международной конкурентоспособности ведущих российских вузов, подразумевающая вхождение к 2020 году не менее пяти отечественных высших учебных заведений в топ-100 мировых университетских рейтингов).

Одним из участников проекта является старейший технический вуз в азиатской части России - Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). О достижениях и проблемах на пути к рейтинговым вершинам ТАСС рассказал ректора ТПУ, профессор Петр Чубик.

- Петр Савельевич, ваш вуз участвует в проекте "5-100" с 2013 года. Каковы промежуточные результаты?

- На старте проекта 5-100 ТПУ находился в группе 600+ рейтинга QS World University Rankings, в других авторитетных международных университетских рейтингах мы не присутствовали. По итогам 2016 года результаты таковы: в рейтинге QS у ТПУ - 400-е место, в рейтинге Times Higher Education (THE) вуз вошел в группу 501-600. Среди российских вузов это соответственно восьмое и девятое места.

- До первой сотни еще далековато…

- Да, но динамика обнадеживает. За год в рейтинге QS, например, мы передвинулись сразу на 88 позиций. Конечно, дальше будет труднее, конкуренция высока, никто из мировых университетов терять свое "место под солнцем" не хочет, но здесь важно другое. Для нас попадание в топ-100 не является самоцелью, позиции в рейтингах - это лишь определенный индикатор глобальной конкурентоспособности вуза. Главный же результат участия в проекте "5-100" - это те системные изменения, которые уже привели и далее будут вести наш университет к новому качеству деятельности.

Качественные изменения в нашем вузе на пути к более высоким позициям в международных рейтингах стали настолько заметными, что ТПУ в 2016 году была присужден премия правительства РФ в области качества.

- Расскажите о наиболее значимых изменениях, произошедших в вузе.

- Мы изначально поставили задачу повышения концентрации талантов в нашем университете - студентов, аспирантов, сотрудников. Чтобы привлечь внимание талантливых абитуриентов, запустили уникальную виртуальную площадку - интернет-лицей, в котором сегодня тысячи школьников в игровой форме занимаются серьезнейшими делами - например, разработкой нефтяных месторождений или запуском космического корабля.

Есть при нашем вузе и реальный лицей - общеобразовательное учреждение для одаренных старшеклассников, размещенное в одном из корпусов университета. В партнерстве с ведущими госкорпорациями мы открыли в нем профильные классы - Газпром-класс, Атом-класс, Аэрокосмический и IT-классы. Результатом нашей активной кампании по поиску и привлечению талантов стало повышение среднего балла ЕГЭ принятых на первый курс до 76,7. Это седьмое место среди технических вузов страны и лучший результат среди нестоличных технических вузов.

Новый импульс получил наш проект "Элитное техническое образование", направленный на подготовку из самых талантливых студентов лидеров изменений. Мы его реализуем с 2004 года, в нынешнем году ему был присвоен статус федеральной инновационной площадки.

В ТПУ (в Сибирь!) массово едут учиться иностранцы. По доле иностранных студентов, а это каждый четвертый студент ТПУ, мы вторые в стране после Российского Университета дружбы народов (РУДН).

Наш университет все больше становится университетом магистерско-аспирантского типа. Доля магистров, аспирантов и докторантов в вузе превысила 36%. За последние два года студенты и молодые ученые ТПУ получили 13 медалей РАН. Это третий результат в стране после Московского и Новосибирского госуниверситетов.

Мы сегодня предлагаем нашим и иностранным студентам 18 совместных магистерских программ уровня "двойной диплом" с ведущими университетами мира. Реализуем несколько сетевых магистерских программ с томскими вузами - две с Сибирским государственным медицинским университетом (одна из них, по биомедицинской инженерии - на русском и английском языках) и две - с Томским государственным архитектурно-строительным университетом. В России нет примеров такого тесного сотрудничества вузов, находящихся в одном регионе.

Для вовлечения в процесс изменений всего персонала вуза у нас уже два года действует система эффективного контракта. Один из результатов действия этой системы - рост количества научных статей политехников в базах Scopus и Web of Science более чем в три раза, цитируемости - в два раза. В нынешнем году наш научный журнал "Известия ТПУ" вошел в базу Scopus.

На развитие университета работает новая система найма научно-педагогических работников, а также активный международный рекрутинг. В ТПУ открыт Центр RASA (Ассоциации русскоговорящих ученых), шестью лабораториями которого руководят наши соотечественники - ученые с русскими фамилиями, но с мировыми именами.

Ученые Томского политеха участвуют в коллаборациях ЦЕРНа, космических экспериментах на Международной космической станции (МКС), международных арктических экспедициях, разрабатывают радиофармпрепараты нового поколения для борьбы с социально значимыми заболевания, в том числе для ранней диагностики и персонифицированной терапии рака. Ведут исследовательские проекты по водородной энергетике. Международным научным советом университета руководит Нобелевский лауреат Дан Шехтман, который в этом году стал иностранным членом РАН.

ТПУ провел масштабную модернизацию кампуса. Только за последние два года мы построили новое 17-этажное общежитие, бассейн, научный парк, открыли инжиниринговый центр, реконструировали исследовательский ядерный реактор и провели санацию семи общежитий студенческого городка, который по итогам конкурса Минобрнауки России признан лучшим в стране. Все это - далеко не полный перечень достижений, ставших возможными благодаря участию вуза в проекте "5-100".

- На совещании у вице-премьера говорилось и о проблемах в реализации проекта "5-100". В чем, на ваш взгляд, основные резервы, использование которых может повысить международную конкурентоспособность российских университетов?

- Считаю крайне важным активное подключение к проекту госкорпораций и крупного частного бизнеса. Сегодня развитие ведущих российских вузов и российской науки поддерживается, главным образом, государством за счет бюджетных источников. Госкомпании пока слабо вовлечены в этот процесс. Я говорю не о благотворительности, а о глубоком взаимодействии бизнеса и университетов по самому широкому кругу вопросов: от подготовки кадров до проведения исследований и создания инновационных разработок.

Возможно, настала пора для нового этапа "принуждения к инновациям" - с акцентом на сотрудничество с ведущими вузами страны. Напомню, что "принуждение к инновациям" - это понятие, которое ввел Дмитрий Медведев, проводя в 2010 году на площадке Томского политехнического университета заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. В нем участвовали практически все члены правительства и практически все представители крупнейших компаний страны.

По итогам этого заседания правительство поставило перед ними задачу разработать и принять программы инновационного развития, причем с обязательным участием в реализации определенной их части университетов. Это был стратегически важный шаг, представители российской высшей школы сразу почувствовали к себе интерес со стороны крупного бизнеса. ТПУ, например, стал участником программ инновационного развития 12 госкорпораций. Выросли объемы НИОКР - в нашем вузе они достигли 2 млрд рублей.

Но на каком-то этапе это важное для страны начинание стало притормаживать.

- Какими вы видите формы взаимодействия ведущих российских университетов с госкомпаниями?

- В качестве примера системного и комплексного подхода к университету, я бы назвал опыт нашего взаимодействия с тремя российскими госкорпорациями. Это "Газпром", Росатом и Роскосмос. Я уже упоминал о профильных классах этих компаний в Лицее при ТПУ, то есть они начинают готовить свои будущие кадры со школьной скамьи. Очень плотно работают со студентами: существуют грантовые и стипендиальные программы, выстроена система организации производственных практик. В интересах и по согласованию с этими компаниями в ТПУ реализуются специализированные магистерские программы, сотрудники компаний проходят у нас переподготовку и повышают свою квалификацию, наши преподаватели стажируются у них.

Действуют базовые кафедры на предприятиях этих корпораций. Проводится системная работа по выполнению НИОКР в их интересах. Наш университет является соисполнителем работ по таким стратегическим национальным проектам как газопровод "Сила Сибири" ("Газпром"), "Прорыв" (Росатом), выполнению ряда космических экспериментов на МКС (Роскосмос). Если бы другие российские госкорпорации поддерживали бы с нами примерно такой же формат сотрудничества, более глобально конкурентоспособными становились бы и они и мы.

И это не голословное утверждение. Между местами в рейтингах стран мира по размеру валового внутреннего продукта, величине внутренних затрат на исследования и количеству университетов, входящих в мировые университетские рейтинги, в частности, в рейтинг QS, существует тесная связь. Россия в первом из этих рейтингов на 10 месте, во втором - на 9, а в третьем - на 11 (22 университета из 916). И это, конечно, не случайное совпадение.

Университеты являются генераторами развития и ключевым звеном в системе глобальной конкурентоспособности. Поэтому я считаю, что руководство нашей страны вправе обратить внимание российских компаний с госучастием, на долю которых приходится 79% национальной экономики, на необходимость более тесной коллаборации с ведущими вузами страны, и, прежде всего, с вузами - участниками проекта "5-100". Ведь от этого выиграют все - и университеты, и сами компании, и страна в целом.