Томский политех и Сколтех повысят квалификацию руководителей российских вузов онлайн

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ТОМСК, 18 апреля. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) запускают онлайн-версию программы повышения квалификации для руководителей и профессорско-преподавательского состава российских вузов, сообщили в пресс-службе сибирского вуза.
"Эта уникальная программа рассказывает слушателям о международной концепции и стандартах CDIO (это международная концепция и набор стандартов для модернизации содержания и технологий инженерного образования) для модернизации инженерного образования, представляет опыт ведущих университетов России и мира, которые уже эффективно применяют эти стандарты, и помогает использовать инновационные образовательные технологии в своих университетах", - сообщили в вузе.
В ТПУ рассказали, что в соответствии с этой концепцией образовательные программы и технологии их реализации должны быть нацелены на подготовку инженеров, способных обеспечивать сопровождение комплексных инженерных продуктов, процессов и систем в современной среде на протяжении всего жизненного цикла и осознавать ответственность за экономические, экологические и технологические последствия своих действий. Томский политех присоединился к этой инициативе в 2011 году, первым из российских вузов.
Программа состоит из пяти модулей, объединяющих требования 12 стандартов CDIO и предполагающих поэтапную модернизацию образовательных программ, реализуемых слушателями. Эти стандарты дают возможность ответить на три главных вопроса, возникающих при проектировании образовательных программ: что должен знать и уметь выпускник, что должен сделать преподаватель, чтобы выпускник этому научился, и каким образом выпускник должен продемонстрировать свои компетенции, а преподаватель оценить их.
По мнению выпускницы программы Валентины Овчинниковой, руководителя студенческого конструкторского бюро Уральского федерального университета, программа интересна тем, что зарубежный опыт реформирования образовательных программ адаптирован к отечественной практике.