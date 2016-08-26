Грузовой космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский грузовой космический корабль Dragon, отстыковавшийся в пятницу от Международной космической станции (МКС), успешно приводнился в Тихом океане. Об этом заявили представители американской компании SpaceX, являющейся разработчиком корабля.
"Успешное приводнение Dragon подтверждено, тысячи фунтов научно-исследовательских грузов NASA возвращены с космической станции", - говорится в сообщении компании в Twitter. Изначально планировалось, что аппарат приводнится в Тихом океане примерно в 520 км от мексиканского побережья. Теперь капсулу, как ожидается, подберут специалисты. Они доставят грузовик в один из портов недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).
Ранее аппарат, который в июле доставил на Международную космическую станцию (МКС) продовольствие и оборудование, отстыковался от орбитального комплекса. Американский астронавт Кэтлин Рубинс и японский космонавт- исследователь Такую Ониси по команде специалистов из Центра управления полетами в Хьюстоне (штат Техас) захватили Dragon с помощью манипулятора Canadarm и отсоединили аппарат от стыковочного отсека Harmony. Процедура была завершена в 06:11 по времени Восточного побережья США (13:11 мск). После этого грузовик был отведен от МКС на безопасную дистанцию, и спустя несколько часов он начал путь к Земле, завершившийся приводнением.
Dragon был запущен в космос 18 июля американской компанией SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с базы ВВС США, расположенной рядом с космодромом на мысе Канаверал (штат Флорида). На борту аппарата находились около 2,5 тонн грузов, в том числе продовольствие, приборы для проведения научных экспериментов, а также новый многофункциональный узел, который в будущем поможет осуществлять стыковки коммерческих кораблей с комплексом. Он был установлен на американском сегменте МКС 19 августа.
Аппарат доставил на Землю примерно 1,36 тонны грузов, в том числе оборудования, с помощью которого на борту станции проводили опыты. Dragon является единственным в мире грузовым кораблем многоразового использования.