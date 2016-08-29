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СМИ: второй стартовый комплекс для "Ангары" появится к 2019 году

Космос
29 августа, 1:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Как отмечает газета "Известия", после завершения строительства нового стартового комплекса с северного космодрома Плесецк будут запускать больше ракет семейства "Ангара", чем с Восточного
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ намерено к 2019 году построить на космодроме Плесецк новый стартовый стол для ракет семейства "Ангара". Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источник в Спецстрое РФ.

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"График строительства уже согласован, новый стол будет создаваться с учетом опыта, полученного нами при строительстве первого стартового комплекса "Ангары" на Плесецке", - цитирует издание своего собеседника.

Как отмечает газета, после завершения строительства нового стартового комплекса с северного космодрома Плесецк будут запускать больше ракет семейства "Ангара", чем с Восточного.

Первый стартовый комплекс для ракет "Ангара" был построен на Плесецке в 2014 году, с него было осуществлено два испытательных пуска. Легкая "Ангара" была впервые запущена в середине 2014 года, тяжелая - в конце того же года.

Ракета-носитель "Ангара". Досье

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