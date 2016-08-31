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Ученые США изучают радиосигнал, который мог быть послан внеземной цивилизацией

Космос
31 августа, 1:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По расчетам ученых, сигнал пришел из звездной системы HD 164595, которая расположена в 94 световых годах от Земли
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© AP Photo/Jens Meyer

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Специалисты Исследовательского центра SETI при Калифорнийском университете, занимающегося поиском внеземной жизни, пытаются определить природу происхождения странного мощного радиосигнала, который был получен в мае 2015 года одним из радиотелескопов в России. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

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По расчетам ученых, сигнал пришел из звездной системы HD 164595, которая расположена в 94 световых годах от Земли. Специалисты отмечают, что его мощность указывает на неестественное происхождение.

Насколько известно, в системе, откуда пришел сигнал, находится лишь одна планета, и ее орбита проходит слишком близко от звезды, чтобы на поверхности могла существовать какая-то жизнь. Однако, как отметил директор SETI Сет Шостак, не исключено, что в HD 164595 есть и другие планеты. При этом сам он настроен к находке весьма скептично. "Не думаю, что мы относимся к этому очень серьезно", - сказал он.

По его словам, если бы российские ученые действительно полагали, что речь идет о послании от инопланетной цивилизации, то они бы сообщили о находке раньше. Их американские коллеги исследуют данные сектор при помощи своих телескопов уже на протяжении двух дней.

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