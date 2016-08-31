Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: ракета Falcon 9 до конца года совершит повторный полет в космос

Космос
31 августа, 4:19 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 31, августа. /ТАСС
Точная дата запуска не называется
Материал из 1 страницы
© AP Photo/John Raoux

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Люксембургская спутниковая компания SES подписала соглашение с американской Space X Илона Маска о том, что до конца этого года уже побывавшая в космосе первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 выведет на орбиту спутник SES. Об этом сообщило в среду AFP.

"Будучи первым коммерческим оператором спутниковой связи, осуществившим запуск ракеты с компанией SpaceX еще в 2013 году, мы рады вновь стать первыми в повторном полете в космос. Мы считаем, что многоразовые ракеты откроют новую эру космических полетов и сделают их более доступными и менее затратными", - заявил технический директор компании SES Мартин Халливелл.

В SES заявили, что телекоммуникационный многоцелевой спутник SES-10 будет выведен на геостационарную орбиту, чтобы расширить возможности компании в Южной Америке. Точная дата запуска не называется.

Falcon 9 - американская частная ракета космического назначения. Предназначена для запуска космического корабля многоразового использования Dragon и спутников различного назначения. Компанией SpaceX разработана технология, предусматривающая возвращение на Землю отработавшей первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашюта. После посадки на специальную морскую платформу судна-робота первая ступень может использоваться повторно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
Ученые в США считают, что необычный сигнал, полученный астрофизиками в РФ, исходил с Земли
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
6
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
7
Массовая драка произошла в Махачкале
Темы дня
Реклама