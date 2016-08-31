AFP: ракета Falcon 9 до конца года совершит повторный полет в космос

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ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Люксембургская спутниковая компания SES подписала соглашение с американской Space X Илона Маска о том, что до конца этого года уже побывавшая в космосе первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 выведет на орбиту спутник SES. Об этом сообщило в среду AFP.
"Будучи первым коммерческим оператором спутниковой связи, осуществившим запуск ракеты с компанией SpaceX еще в 2013 году, мы рады вновь стать первыми в повторном полете в космос. Мы считаем, что многоразовые ракеты откроют новую эру космических полетов и сделают их более доступными и менее затратными", - заявил технический директор компании SES Мартин Халливелл.
В SES заявили, что телекоммуникационный многоцелевой спутник SES-10 будет выведен на геостационарную орбиту, чтобы расширить возможности компании в Южной Америке. Точная дата запуска не называется.
Falcon 9 - американская частная ракета космического назначения. Предназначена для запуска космического корабля многоразового использования Dragon и спутников различного назначения. Компанией SpaceX разработана технология, предусматривающая возвращение на Землю отработавшей первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашюта. После посадки на специальную морскую платформу судна-робота первая ступень может использоваться повторно.