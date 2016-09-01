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Запуск "Протона-М" с американским спутником EchoStar-21 перенесен на 23 ноября

Космос
1 сентября, 16:54 UTC+3
Материал из 1 страницы

Запуск "Протона-М" с американским спутником EchoStar-21 перенесен с 10 октября на 23 ноября - Роскосмос.

Запуск спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" перенесен с октября на 22 декабря - Роскосмос.

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