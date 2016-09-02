NASA: взрыв на мысе Канаверал не сказался на сроке запуска зонда к астероиду Бенну

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Срок запуска американского научного зонда OSIRIS-REx к астероиду Бенну, намеченный на 8 сентября, остается в силе. Как сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), на график экспедиции не повлиял взрыв ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Amos-6 на космодроме, расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида).

"Запуск OSIRIS-REx по-прежнему намечен на 8 сентября. Предварительный осмотр показал, что ракета-носитель и космический аппарат не повреждены и находятся в целости. Они расположены в 1,8 км от стартового стола компании SpaceX (разработала Falcon 9)", - уточнили в космическом ведомстве США.

Как заверили в SpaceX, в результате инцидента никто не пострадал. "Мы можем подтвердить, что во время подготовки к сегодняшнему (в четверг по мск - прим. ТАСС) стандартному статичному огневому испытанию имела место аномалия на пусковой площадке, это привело к потере ракеты и ее груза, - говорилось в официальном заявлении компании. - В соответствии с обычной практикой на площадке никого не было, никто не пострадал". Глава компании Илон Маск пояснил, что взрыв прогремел в то время, когда ракету заправляли топливом.

Зонд OSIRIS-REx 8 сентября отправится в длительную экспедицию на борту ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал. Вес OSIRIS-REx, имеющего форму куба с ребрами по 2,5 м, составляет 650 кг. Аппарату предстоит взять пробу грунта массой от 60 граммов до 2 кг с помощью руки-манипулятора, снабженной специальным пневматическим устройством. Встреча с астероидом намечена на 2018 год, а доставка образца грунта на Землю - на 2023 год.

По словам американских специалистов, главная цель заключается в том, чтобы получить новые данные о строении и составе астероидов, представляющих потенциальную опасность для нашей планеты. Впоследствии эти сведения могут быть использованы при организации специальных миссий по предотвращению астероидной угрозы. Ученые рассчитывают, что новая информация позволит им расширить знания о происхождении небесных тел и строении Вселенной.