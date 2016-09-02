В Роскосмосе надеются на скорое восстановление пусков ракеты-носителя Falcon 9

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров рассчитывает, что коллеги из США в скором времени разберутся в причинах взрыва ракеты-носителя Falcon 9 и восстановят запуски. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.
"Конечно, это влияет и на выполнение программ космических у наших коллег и партнеров. Мы надеемся, что достаточно быстро коллеги разберутся и восстановят выполнение пусков и программ, которые, конечно, необходимы", - сказал Комаров.
Он отметил, что в корпорации "внимательно изучают опыт коллег" ."Мы опять же заинтересованы в получении этого опыта. И в рамках совместных программ с NASA мы также делимся своим негативных опытом", - добавил гендиректор Роскосмоса.
Ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи Amos-6 взорвалась в четверг на космодроме, расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида). Американский предприниматель Илон Маск, который является главой компании SpaceX, разработавшей ракету, заявил, что специалисты выясняют причины произошедшего.