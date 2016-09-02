Экипаж новой экспедиции на МКС рекомендован межведомственной комиссией

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/ 2 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия утвердила оценки за комплексные экзаменационные тренировки экипажей новой экспедиции на МКС и подтвердила их готовность к полету. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

"Комиссия рекомендовала к дальнейшему прохождению предстартовой подготовки основной экипаж космического корабля "Союз МС-02" в составе космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова и Андрея Борисенко, а также астронавта NASA Роберта Шейна Кимброу", - сказали в Центре.

"Союз МС-02" станет вторым кораблем новой серии. Первый стартовал к МКС 7 июля и пристыковался к станции 9 июля. Ранее экипажи отправлялись на станцию на кораблях серии "Союз ТМА-М".

Комиссия также подтвердила готовность к полету дублирующего экипажа - российских космонавтов Александра Мисуркина и Николая Тихонова, а также американца Марка Ванде Хая. Окончательные составы участников экспедиции утвердит госкомиссия на космодроме Байконур за несколько дней до старта, который запланирован на 23 сентября.

Из обоих экипажей опыт космических полетов уже имеют Борисенко, Кимброу и Мисуркин.

В ходе двухдневной экзаменационной сессии экипажи справились со всеми нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". По заключению главной медицинской комиссии, основной и дублирующий экипажи также признаны годными к космическому полету.