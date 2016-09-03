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Роскосмос ждет активизации сотрудничества с Южной Кореей после подписания меморандума

Космос
3 сентября, 10:25 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
По словам главы госкорпорации, меморандум позволит активизировать сотрудничество в области средств выведения и также в области дистанционного зондирования Земли
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Меморандум между Роскосмосом и Аэрокосмическим институтом Республики Корея, который планируется подписать в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, позволит активизировать сотрудничество. Об этом сообщил глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Сегодня мы подписываем меморандум с Республикой Корея, с Аэрокосмическим институтом республики, который позволит нам активизировать сотрудничество в области средств выведения и также в области дистанционного зондирования Земли. Мы видим, что действительно активно развивается сотрудничество", - сказал Комаров на сессии "Космическая сессия для Азиатско-Тихоокеанского региона".

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. На нем собралось не менее 2,4 тыс. участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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Страны
Республика Корея Восточный экономический форум 2016
Персоны
Комаров, Игорь Анатольевич
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