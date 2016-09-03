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Роскосмос подписал меморандум с Корейским институтом космических исследований

Космос
3 сентября, 13:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Также принят меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой кадастра и картографии РФ и Национальным институтом географической информации Республики Корея
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Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров

Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Корейский институт космических исследований (КАРИ) подписали меморандум о взаимопонимании по активизации двустороннего сотрудничества в космической сфере. Об этом ТАСС сообщил глава ГК "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Есть конкретные проекты. Сегодня подписали соглашения с Корейским институтом аэронавтики и Аэрокосмическим корейским институтом, которые касаются развития наземной инфраструктуры, также будем предусматривать другие направления. С японцами у нас традиционно сотрудничество в области МКС", - сказал он.

Подписи под документом поставили глава Роскосмоса и президент Корейского института космических исследований (КАРИ) Гкванг Рэ Чо.

Также принят меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой кадастра и картографии РФ и Национальным институтом географической информации Республики Корея, напомнил Комаров.

В настоящее время РФ и Южная Корея активно обсуждают вопросы сотрудничества по основным направлениям космической деятельности: средства выведения, ракетное двигателестроение, спутниковая навигация и телекоммуникация, дистанционное зондирование Земли, а также космические эксперименты.

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