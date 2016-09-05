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Обнаружено местонахождение зонда Philae

Космос
5 сентября, 17:32 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
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ПАРИЖ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Европейское космическое агентство заявило, что обнаружило на комете Чурюмова-Герасименко местонахождение автоматического зонда Philae. Контакт с аппаратом был потерян при его неудачной посадке на поверхность кометы.

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