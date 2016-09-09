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Ученые стран БРИКС обсудили возможности "ловли" космических частиц с помощью смартфонов

Космос
9 сентября, 15:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, сентября. /ТАСС
Международный проект по поиску элементарных частиц из космоса идет уже более девяти лет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Астрофизики стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обсудили возможности "ловли" космических частиц с помощью смартфонов. Особенности проекта стали одной из тем второго рабочего совещания ученых на площадке Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в пресс-службе вуза.

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"Космические лучи, проходящие через атмосферу, производят огромное количество низко-энергетических частиц, их движение можно представить как широкий атмосферный ливень. Только детектор с большой площадью поверхности позволит наблюдать частицы большого ливня. На совещании стран БРИКС в нашем вузе астрофизики обсудили возможности использования смартфонов в качестве ловушек для космических частиц", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что международный проект по поиску элементарных частиц из космоса идет уже более девяти лет. "Мы хотим понять, насколько чувствительны матрицы телефонов к космическим частицам. Желающие присоединиться к проекту могут оставить заряжающийся телефон на ночь со включенной камерой объективом к поверхности стола, ведь некоторые матрицы способны фиксировать частицы космического ливня. Большое число участников со смартфонами позволит нам покрыть пространство, сравнимое с собирающей площадью антенн некоторых радиотелескопов", - приводит пресс-служба слова аспиранта научно-учебной лаборатории методов анализа больших данных факультета компьютерных наук Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Максима Борисяка.

Сотрудничество ученых стран БРИКС

Первое совещание по астрономии, в котором приняли участие представители правительств и профильных министерств и эксперты из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, прошло в Кейптауне 12 декабря 2015 года. Второе совещание состоялось в Екатеринбурге на площадке УрФУ с 8 по 9 сентября 2016 года. Основной целью рабочей группы является развитие сотрудничества между странами-членами БРИКС в области астрономии и перспективных технологий. Одним из решений совещания стало намерение проводить ежегодные научные мероприятия в формате workshop, которые будут служить платформой для обсуждения вопросов, связанных с научным исследованиями, разработками и внедрением новых технологий, а также поиска путей для развития сотрудничества БРИКС в области астрономии.

7 апреля в УрФУ открылась штаб-квартира Сетевого университета БРИКС - образовательного проекта, ориентированного на формирование нового поколения профессионалов высокой квалификации, с навыками критического мышления и способностями принимать и реализовывать нестандартные решения, касающиеся экономических и социальных проблем.

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