Новый телескоп для поиска угрожающих Земле астероидов может быть создан в РФ

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КУБИНКА, 9 сентября. /ТАСС/. Корпорация "Системы прецизионного приборостроения" предлагает изготовить оптический телескоп для отслеживания угрожающих Земле астероидов, сообщил ТАСС на форуме "Армия-2016" ее гендиректор Юрий Рой.
"У нас в планах стоит создание двухметрового телескопа для обнаружения опасных небесных тел - астероидов и комет. Сделаны соответствующие расчеты и подготовлено техническое предложение. Наши возможности позволяют создать такой комплекс", - сказал он.
По словам Роя, к выполнению этой задачи также можно будет привлечь строящийся сейчас трехметровый телескоп в Алтайском оптико-лазерном центре.
Ранее сообщалось о ведущихся в этом центре оптико- наладочных работах на новом приборе, предназначенном для получения детального изображения космических аппаратов на околоземной орбите. Ожидается, что этот телескоп будет введен в строй к 2018 году.
С 6 по 11 сентября в Подмосковье проходит международный военно-технический форум "Армия-2016". В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.