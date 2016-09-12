СМИ: Blue Origin разработала тяжелую ракету для запуска спутников и людей

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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская компания Blue Origin разработала тяжелую ракету-носитель New Glenn для запусков на орбиту Земли. Пуски предполагается начать до 2020 года с мыса Канаверал (штат Флорида), сообщило в понедельник агентство Reuters.
"New Glenn сконструирована для того, чтобы доставлять в космос спутники связи коммерческого назначения и людей", - приводит агентство заявление владельца Blue Origin, предпринимателя Джеффри Безоса.
По его словам, ракета названа в честь первого астронавте США Джона Гленна, совершившего на корабле виток вокруг Земли.
Первая ступень ракеты рассчитана на многоразовое использование и оснащена семью ракетными двигателями BE-4 (Би-и-4). В настоящий момент компания строит стартовую площадку и ангары на территории базы ВВС на мысе Канаверал.
Компания Безоса ранее разработала суборбитальный космический корабль New Shepard, который в июне прошел усложненные летные испытания в штате Техас. New Shepard рассчитан на полеты на высоту 100 км. Корабль с экипажем из трех человек, как ожидается, сможет брать на борт несколько пассажиров или полезный груз.
Blue Origin - одна из нескольких частных компаний, заявивших о намерении запустить регулярные туристические "полеты в космос". Совместно с консорциумом United Launch Alliance, созданным компаниями Boeing и Lockheed Martin, она также разрабатывает новый американский двигатель, который должен прийти на смену российскому РД-180, устанавливаемому в настоящее время на первой ступени ракеты Atlas V.