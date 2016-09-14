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СМИ: РФ передаст Казахстану пусковой комплекс для "Протонов" в 2020 году

Космос
14 сентября, 1:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
При этом после 2025 года, с появлением ракеты "Сункар", на Байконуре планируется прекратить эксплуатацию всех видов "Протонов"
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© ИТАР-ТАСС/Сергей Казак

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" в 2020 году передаст в собственность российско-казахстанского совместного предприятия "Байтерек" пусковой комплекс для ракет "Протон". Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на утвержденный сторонами план-график работ.

"Байтерек" - казахстанская компания, где акционерами являются Комитет государственного имущества и приватизации Казахстана и российский "Центр Хруничева". "Наше сотрудничество с коллегами из Казахстана выходит на новый уровень. Мы уже привлекаем специалистов, работающих по проекту "Байтерек", к организации пусковых работ", - цитирует издание главу "Центра Хруничева" Андрея Калиновского.

К 2020 году "Центр Хруничева" планирует начать эксплуатировать новые модификации "Протона" - ракеты легкого и среднего класса, идущие на смену "Протону-М", работающему на гептиле. Так как запускать их будут с Байконура, на это требуется разрешение казахстанских властей. Те дали согласие, оговорив ряд условий, среди которых обучение казахстанских специалистов и передача пусковой установки в "Байтерек". С 2020 года ракеты "Протон" смогут запускать и Россия, и Казахстан, а на Байконуре будут одновременно задействованы как минимум две пусковых установки для "Протонов" (всего их там четыре).

В дальнейшем "Байтерек" предусматривает создание (за счет российского бюджета) ракеты "Сункар" с кислород-керосиновыми двигателями, с появлением которых (ориентировочно 2025 год) планируется прекратить эксплуатацию всех видов "Протона" на Байконуре.

"Сейчас активно идет работа по созданию комплекса "Байтерек" и по проекту ракеты-носителя (РН) "Сункар", - подтвердили "Известиям" в "Роскосмосе". - Также развивается проект по новым модификациям РН "Протон-М" среднего и легкого классов. Это позволит "Роскосмосу" упрочить лидерство на высококонкурентном рынке космических запусков".

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