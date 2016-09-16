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"Рассвет" станет первым российским модулем МКС, где смогут добывать воду из мочи

Космос
16 сентября, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Система регенерации воды из урины уже существует на американском сегменте МКС, подобная ей использовалась и на орбитальной станции "Мир"
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российское АО "НИИхиммаш" создало систему регенерации воды из мочи, которая станет первой для российского сегмента Международной космической станции. Об этом говорится в годовом отчете предприятия.

"В настоящее время наблюдается серьезный дефицит по доставке воды на российский сегмент МКС. Для водообеспечения сегмента НИИхиммаш совместно с РКК "Энергия" изготовил систему регенерации воды из урины СРВ- УМ", - сказано в документе.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что число запусков российских космических грузовиков "Прогресс" планируется сократить с четырех до трех в год. Новую систему планируется установить для экспериментальной эксплуатации в малом исследовательском модуле "Рассвет" (МИМ-1). Планируется, что ее доставят на МКС на "Прогрессе", однако сроки доставки не уточняются.

Система регенерации воды из урины уже существует на американском сегменте МКС, подобная ей использовалась и на орбитальной станции "Мир". Ранее такую систему планировалось установить на российском многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука", который планируется отправить к МКС в конце 2017 года.

НИИхиммаш занимается системами жизнеобеспечения экипажей космических летательных аппаратов. В частности, предприятие создало систему для получения кислорода на борту МКС "Электрон-ВМ", а также систему регенерации воды из конденсата, которая успешно эксплуатировалась на космических станциях "Салют" и "Мир", а в настоящее время действует на МКС.

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