"Роскосмос" перенес пуск космического корабля "Союз МС-02"

Путин: Россия хочет видеть в Украине надежного и стабильного партнераПолитика 17 сентября, 11:51
Tesla выпустит программы для улучшения работы автопилота 21 сентябряЭкономика и бизнес 17 сентября, 10:11
Прощай, оружие: во Франции распродадут военную технику времен Второй мировой войныОбщество 17 сентября, 10:00
Кучма назвал предоставление нового транша "подарком" для УкраиныЭкономика и бизнес 17 сентября, 9:37
Главное за неделю: взлом WADA, миллиарды Захарченко и выборы в ГосдумуОбщество 17 сентября, 9:00
Путин наградил президента Киргизии орденом Александра НевскогоПолитика 17 сентября, 8:25
В КНДР проходят митинги в поддержку проведенного в стране ядерного тестаМеждународная панорама 17 сентября, 7:24
В Лос-Анджелесе неизвестный убил двух человекПроисшествия 17 сентября, 6:54
Небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидается в столичном регионеМосква 17 сентября, 6:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" перенесла запланированный на 23 сентября пуск космического корабля "Союз МС-02" по техническим причинам, сообщила компания.
"Дата запуска космического корабля будет объявлена дополнительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о переносе запуска космического корабля было принято после проведения контрольных испытаний на космодроме "Байконур".
"Союз МС-02" - второй корабль новой серии. На этом корабле в 155-дневную экспедицию в космос 23 сентября должны были полететь российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шэйн Кимброу.