"Роскосмос" перенес пуск космического корабля "Союз МС-02"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" перенесла запланированный на 23 сентября пуск космического корабля "Союз МС-02" по техническим причинам, сообщила компания.

"Дата запуска космического корабля будет объявлена дополнительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о переносе запуска космического корабля было принято после проведения контрольных испытаний на космодроме "Байконур".

"Союз МС-02" - второй корабль новой серии. На этом корабле в 155-дневную экспедицию в космос 23 сентября должны были полететь российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шэйн Кимброу.