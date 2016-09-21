ЕКА: запуски европейских спутников Sentinel на "Рокоте" перенесены на 2017 год

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Запуски европейских спутников для наблюдений Земли Sentinel-5P и Sentinel-2B, которые планировались провести в этом году на российской ракете "Рокот" с космодрома Плесецк, перенесены на следующий год. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в РФ Рене Пишель.

"Запуск Sentinel-5P уже сдвинулся с декабря текущего года на следующий год. А запуск второго европейского спутника дистанционного зондирования Земли (Sentinel-2B), выводимый на "Рокоте", также сдвинулся "вправо". Нам говорят, что после этих двух пусков программа "Рокот" закрывается", - сказал Пишель.

Изначально запуск спутника Sentinel-5P планировался на декабрь этого года, а аппарата Sentinel-2B - сначала на лето, потом на сентябрь.

Предыдущий аппарат этой серии - Sentinel-1B - был выведен на орбиту 26 апреля с помощью ракеты-носителя "Союз-СТ", стартовавшей с космодрома Куру. Предыдущий запуск ракеты "Рокот" с европейским спутником Sentinel-3A состоялся 16 февраля 2016 года с космодрома Плесецк.

Спутники Sentinel-5P и Sentinel-2B станут очередными аппаратами программы мониторинга окружающей среды Copernicus, реализуемой ЕКА. Спутники предоставляют данные о состоянии океанов, в том числе о разливах нефти, морских ледниках, а также следят за морскими транспортными зонами.

В общей сложности в рамках проекта Copernicus ЕКА запланировало семь миссий, во время каждой из которых на орбиту будут выведены определенные научно-исследовательские приборы, в частности, на Sentinel-1 - радары, Sentinel-2 - оптико-электронная аппаратура, Sentinel-3 - приборы для мониторинга океанов, Sentinel-4 - инструменты наблюдения за атмосферой. Планируется, что эти семь миссий охватят весь спектр научных наблюдений за Землей.