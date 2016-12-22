Производитель спутников ГЛОНАСС привлек финансовую гарантию ВТБ на развитие системы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. ВТБ предоставил производителю российских навигационных спутников компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева" финансовую гарантию на сумму более 8,1 млрд рублей на срок до 2021 года на развитие системы ГЛОНАСС, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ИСС.

"Гарантия на общую сумму свыше 8,1 млрд рублей выдана компании ИСС банком ВТБ. Срок ее действия - до 2021 года", - говорится в сообщении.

Полученная гарантия позволит предприятию выполнить опытно-конструкторские работы для развития ГЛОНАСС в рамках государственного контракта, не отвлекая при этом из оборота значительные собственные средства.

Компания ИСС является головным исполнителем по космическому сегменту ГЛОНАСС. Для модернизации орбитальной группировки ГЛОНАСС предприятие в настоящее время осуществляет производство навигационных спутников "Глонасс- К1" и разрабатывает "Глонасс-К2" с улучшенными техническими характеристиками.

Ранее сообщалось, что запуски спутников "Глонасс-К1" планируется начать в 2017-2018 годах. В настоящее время в производстве находится уже девять спутников.

Также сейчас осуществляется сборка двух космических аппаратов "Глонасс-К2". Их запуски планируются не раньше 2018-2019 годов.