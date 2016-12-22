Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Производитель спутников ГЛОНАСС привлек финансовую гарантию ВТБ на развитие системы

Космос
22 декабря, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Гарантия позволит предприятию выполнить опытно-конструкторские работы для развития ГЛОНАСС в рамках государственного контракта, не отвлекая при этом из оборота значительные собственные средства
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. ВТБ предоставил производителю российских навигационных спутников компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева" финансовую гарантию на сумму более 8,1 млрд рублей на срок до 2021 года на развитие системы ГЛОНАСС, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ИСС.

Смотрите также
Запуск РН "Союз-2" со спутником нового поколения "ГЛОНАСС-К"
Срок жизни аппаратов "ГЛОНАСС-К" на российской элементной базе увеличен до 10 лет

"Гарантия на общую сумму свыше 8,1 млрд рублей выдана компании ИСС банком ВТБ. Срок ее действия - до 2021 года", - говорится в сообщении.

Полученная гарантия позволит предприятию выполнить опытно-конструкторские работы для развития ГЛОНАСС в рамках государственного контракта, не отвлекая при этом из оборота значительные собственные средства.

Компания ИСС является головным исполнителем по космическому сегменту ГЛОНАСС. Для модернизации орбитальной группировки ГЛОНАСС предприятие в настоящее время осуществляет производство навигационных спутников "Глонасс- К1" и разрабатывает "Глонасс-К2" с улучшенными техническими характеристиками.

Ранее сообщалось, что запуски спутников "Глонасс-К1" планируется начать в 2017-2018 годах. В настоящее время в производстве находится уже девять спутников.

Также сейчас осуществляется сборка двух космических аппаратов "Глонасс-К2". Их запуски планируются не раньше 2018-2019 годов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
3
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
4
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
5
Южный вестибюль станции московского метро "Коломенская" открыли на вход
6
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама