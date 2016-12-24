В США умер бывший астронавт Пирс Селлерс

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Англо-американский ученый и бывший астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пирс Селлерс скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

По его данным, Селлерс скончался в американском городе Хьюстон, штат Техас. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

"Мы будем помнить Пирса не только как исключительного ученого и лидера, но и как вдохновителя. Он мог заставить тебя поверить в то, что нет ничего невозможного, был всегда готов к приключениям, а также напоминал нам о том, как нам повезло делать в Годдарде (Центр космических полетов имени Годдарда, сотрудником которого Селлерс являлся на протяжении нескольких лет - прим. ТАСС) то, что мы делаем", - заявил директор центра Кристофер Сколезе.

Селлерс совершил свой первый космический полет в 2002 году. Всего он провел в космосе более 23 суток. В 2011 году за свою научную деятельность он был удостоен ордена Британской империи. В 2016 году Селлерс получил медаль NASA "За выдающуюся службу".