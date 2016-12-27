Скончалась исследовательница галактик и темной материи Вера Рубин

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский астроном Вера Рубин, известная исследованиями загадочной темной материи, скончалась в городе Принстон (штат Нью-Джерси) в возрасте 88 лет. Об этом ее сын Аллан Рубин сообщил в понедельник агентству The Associated Press (АР).

Астроном, считавшая себя ученицей и последователем советского, а потом американского физика-теоретика Георгия Гамова, умерла 25 декабря.

Вера Рубин занималась изучением правильности законов вращения галактик и их скоплений. Астроному вместе с коллегами удалось обосновать гипотезу, согласно которой эти законы могут нарушаться из-за воздействия темной материи на галактики, скопления которых являются крупнейшими объектами Вселенной. По сути, работы американки стали еще одним свидетельством существования темной материи и позволили скорректировать познания о масштабе ее распространения.

Процесс формирования галактик напрямую зависит от количества темной материи и темной энергии. Под темной материей подразумевается гипотетическая форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним. Ее присутствие можно обнаружить только по создаваемым ею гравитационным эффектам. Согласно последним оценкам, в современной Вселенной 70% ее массы приходится на темную энергию, 25% - на темную материю и только 5% - на обычную материю, которая образует кварки, протоны, нейтроны и электроны, из которых состоят живые существа, планеты, звезды и галактики.

Вера Рубин окончила Вассарский колледж, Джорджтаунский университете в Вашингтоне, изучала астрономию и физику в Корнелльском университете в Итаке (штат Нью-Йорк). Член академии наук США награждена многочисленными премиями и медалями.