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Вышедший из строя спутник ГЛОНАСС отдадут специалистам для опытов

Космос
27 декабря, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Комиссия, расследующая причины выхода аппарата из строя, продолжает работу, сообщил гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева" Николай Тестоедов
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© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вышедший из строя навигационный космический аппарат "Глонасс-М" №737 больше не будет использоваться по назначению, он будет передан специалистам для исследований. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева" Николай Тестоедов.

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Источник: один из спутников системы ГЛОНАСС вышел из строя

"Он не вернется к работе по целевому назначению. Комиссия, расследующая причины его выхода из строя, продолжает работу. Ситуация с аппаратом неоднозначная и требуется подтверждения версий произошедшего наземным экспериментом и набором статистики", - пояснил Тестоедов.

В то же время, отметил он, спутник пока не выводится из системы, поскольку на нем сохранили работоспособность многие системы, а это позволяет специалистам проводить с космическим аппаратом эксперименты и исследования, не привлекая для этого спутники, работающие по целевому назначению.

Ранее сообщалось, что в феврале 2016 года сразу три спутника "Глонасс-М" №736, №737 и №738, выведенные на орбиту одним запуском, были выведены из работы. Впоследствии оказалось, что третий из них получил механическое повреждение. После этого случая спутник №737 ежемесячно выводился на профилактику. Последний раз это произошло в конце ноября, после чего аппарат был выведен "на исследование главного конструктора", а его место занял "Глонасс-М" №723 из орбитального резерва.

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