Вышедший из строя спутник ГЛОНАСС отдадут специалистам для опытов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вышедший из строя навигационный космический аппарат "Глонасс-М" №737 больше не будет использоваться по назначению, он будет передан специалистам для исследований. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева" Николай Тестоедов.

"Он не вернется к работе по целевому назначению. Комиссия, расследующая причины его выхода из строя, продолжает работу. Ситуация с аппаратом неоднозначная и требуется подтверждения версий произошедшего наземным экспериментом и набором статистики", - пояснил Тестоедов.

В то же время, отметил он, спутник пока не выводится из системы, поскольку на нем сохранили работоспособность многие системы, а это позволяет специалистам проводить с космическим аппаратом эксперименты и исследования, не привлекая для этого спутники, работающие по целевому назначению.

Ранее сообщалось, что в феврале 2016 года сразу три спутника "Глонасс-М" №736, №737 и №738, выведенные на орбиту одним запуском, были выведены из работы. Впоследствии оказалось, что третий из них получил механическое повреждение. После этого случая спутник №737 ежемесячно выводился на профилактику. Последний раз это произошло в конце ноября, после чего аппарат был выведен "на исследование главного конструктора", а его место занял "Глонасс-М" №723 из орбитального резерва.