Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: группа S7 стала собственником космодрома "Морской старт"

Космос
28 декабря, 1:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Сообщается, что компания уже вступила в права владения, последний закрывающий сделку документ был подписан в декабре
Материал из 1 страницы
Мобильный ракетно-космический комплекс "Морской старт"

Мобильный ракетно-космический комплекс "Морской старт"

© Виктор Катаев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" и группа компаний S7 подписали ряд документов, в результате чего S7 стала собственником космодрома "Морской старт", взяв на себя часть эксплуатационных расходов. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на генерального директора РКК "Энергия" Владимира Солнцева.

Смотрите также
Группа S7 купила плавучий космодром "Морской старт"

"S7 уже вступила в права владения "Морским стартом". Для этого необходимо было подписать ряд документов, и последний из них, завершающий сделку, мы закрыли в декабре. S7 уже взяла на себя часть затрат по содержанию плавучего космодрома и инфраструктуры", - заявил Солнцев, отметив, что окончательный расчет между РКК "Энергия" и S7 намечен на июнь 2017 года. До этой даты, как отмечается, командное судно и пусковая платформа будут перерегистрированы из Калифорнии в Либерию.

"Мы обязались зарегистрировать командное судно и буксируемую платформу в либерийском морском реестре. После этого открывается аккредитив, и мы осуществляем окончательные расчеты по сделке. Часть денег Владислав Филев (владелец S7) уже заплатил, остальная сумма будет переведена нам в июне следующего года", - пояснил Солнцев.

"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американский Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации, в 2010 году, ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия".

Группа компаний S7. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончалась исполнительница роли принцессы Леи из "Звездных войн" Кэрри Фишер
2
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
3
СМИ: в Trump Tower в Нью-Йорке проведена эвакуация
4
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
В Черногории в международный розыск объявили двух россиян и трех сербов
7
Анализ данных самописца Ту-154 позволяет сузить перечень вероятных причин ЧП
Темы дня
Реклама