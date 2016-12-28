СМИ: группа S7 стала собственником космодрома "Морской старт"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" и группа компаний S7 подписали ряд документов, в результате чего S7 стала собственником космодрома "Морской старт", взяв на себя часть эксплуатационных расходов. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на генерального директора РКК "Энергия" Владимира Солнцева.

"S7 уже вступила в права владения "Морским стартом". Для этого необходимо было подписать ряд документов, и последний из них, завершающий сделку, мы закрыли в декабре. S7 уже взяла на себя часть затрат по содержанию плавучего космодрома и инфраструктуры", - заявил Солнцев, отметив, что окончательный расчет между РКК "Энергия" и S7 намечен на июнь 2017 года. До этой даты, как отмечается, командное судно и пусковая платформа будут перерегистрированы из Калифорнии в Либерию.

"Мы обязались зарегистрировать командное судно и буксируемую платформу в либерийском морском реестре. После этого открывается аккредитив, и мы осуществляем окончательные расчеты по сделке. Часть денег Владислав Филев (владелец S7) уже заплатил, остальная сумма будет переведена нам в июне следующего года", - пояснил Солнцев.

"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американский Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации, в 2010 году, ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия".

Группа компаний S7. Досье