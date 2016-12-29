Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: эксперты NASA примут участие в расследовании аварии "Прогресса"

Космос
29 декабря, 3:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой
Материал из 1 страницы
© EPA/NASA/MODIS/Terra

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Руководство "Роскосмоса" решило привлечь экспертов NASA к расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным кораблем "Прогресс МС-04", которая произошла 1 декабря этого года. Об этом пишет газета "Известия".

Читайте также новости по теме:
Авария космического грузовика "Прогресс"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Работа комиссии по расследованию аварии "Прогресса" продлена до 28 декабря
Среди найденных ранее в Туве фрагментов "Прогресса" - баки воды и электромотор
В Туве нашли четвертый обломок корабля "Прогресс"

"Авария достаточно сложная с точки зрения понимания процессов, случившихся в крайне сжатые сроки. Речь идет о миллисекундах… Привлекли к изучению причин аварии наших американских партнеров из NASA. Они нам сказали, что и у них не было в истории аварий, протекавших в такое сжатое время", - сказал изданию генеральный директор ракетно- космической корпорации "Энергия" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") Владимир Солнцев.

Как отметил Солнцев, американские специалисты "уже задали ряд вопросов", которые помогут разобраться в причинах случившегося. По его мнению, такое сотрудничество поможет разработать программу по устранению выявленных недостатков.

В пресс-службе NASA "Известиям" подтвердили, что агентство участвует в расследовании катастрофы, поскольку данный вопрос касается безопасности как российских, так и американских членов экипажа МКС. Помощь в расследовании оказывает в первую очередь команда, отвечающая за сотрудничество по линии МКС.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа. Ранее Роскосмос продлил работу комиссии по расследованию причин аварии до 30 декабря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Авария космического грузовика "Прогресс"
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции
2
Independent: афганские экстремисты обезглавили женщину, которая пришла на рынок без мужа
3
Депутаты Рады поддерживают законопроект о защите русского языка на Украине
4
В Раде зарегистрирован закон о господдержке русского языка
5
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
6
МИД Польши направил РФ ноту в связи с заявлениями вокруг крушения под Смоленском
7
СМИ: Улюкаев предлагал вывести "Роснефть" из-под контроля государства
Темы дня
Реклама