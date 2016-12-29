СМИ: эксперты NASA примут участие в расследовании аварии "Прогресса"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Руководство "Роскосмоса" решило привлечь экспертов NASA к расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным кораблем "Прогресс МС-04", которая произошла 1 декабря этого года. Об этом пишет газета "Известия".

"Авария достаточно сложная с точки зрения понимания процессов, случившихся в крайне сжатые сроки. Речь идет о миллисекундах… Привлекли к изучению причин аварии наших американских партнеров из NASA. Они нам сказали, что и у них не было в истории аварий, протекавших в такое сжатое время", - сказал изданию генеральный директор ракетно- космической корпорации "Энергия" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") Владимир Солнцев.

Как отметил Солнцев, американские специалисты "уже задали ряд вопросов", которые помогут разобраться в причинах случившегося. По его мнению, такое сотрудничество поможет разработать программу по устранению выявленных недостатков.

В пресс-службе NASA "Известиям" подтвердили, что агентство участвует в расследовании катастрофы, поскольку данный вопрос касается безопасности как российских, так и американских членов экипажа МКС. Помощь в расследовании оказывает в первую очередь команда, отвечающая за сотрудничество по линии МКС.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа. Ранее Роскосмос продлил работу комиссии по расследованию причин аварии до 30 декабря.