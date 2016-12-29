РКК "Энергия" создаст спутник для одной из стран Ближнего Востока

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" изготовит спутник для одной из стран Ближнего Востока, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор корпорации Владимир Солнцев.
"Мы должны до конца года подписать контракт на создание автоматического космического аппарата связи. (Заказчик - прим. ТАСС) это одна из ближневосточных стран. Сегодня должны подписать либо завтра", - сказал он.
По словам Солнцева, это первый из ряда контрактов, которые могут быть подписаны в ближайшее время со странами Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" разрабатывает для Египта космический аппарат дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A. Он должен заменить египетский спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле прошлого года. В мае РКК "Энергия" сообщила, что приступила к созданию EgyptSat-A за счет страхового покрытия по потерянному спутнику.
Кроме того, предприятие создает ангольский спутник связи AngoSat.