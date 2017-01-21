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Российские космонавты планируют запустить микроспутник в открытый космос 2 августа

Космос
21 января, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Выход может быть отложен из-за аварии кгрузового корабля "Прогресс", на котором на станцию планировали доставить скафандр нового поколения "Орлан-МКС", сообщалось ранее
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Единственный запланированный на 2017 год выход российских космонавтов в открытый космос предварительно запланирован на 2 августа, сообщает российский космонавт Александр Мисуркин на своей странице в социальной сети Facebook.

"На сегодня план для этого ВКД (внекорабельная деятельность - прим. ТАСС) 2 августа 2017", - написал он.

Также российский космонавт сообщил, что в рамках предполетной подготовки в Центре подготовки космонавтов отрабатывал задачу ручного запуска микроспутников во время выхода в открытый космос.

Ранее сообщалось, что из-за потери скафандра нового поколения "Орлан-МКС" в результате аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" выход может быть отложен.

Среди запланированных задач выхода, помимо запуска в открытый космос первого российского наноспутника, созданного с использованием 3D-печати, - очистка одного из иллюминаторов российского сегмента МКС, демонтаж оборудования с образцами, выставленными для изучения воздействия на них условий космического пространства, ремонт узконаправленной антенны на служебном модуле "Звезда".

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