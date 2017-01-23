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Специалисты предлагают создать космический уборщик мусора

Космос
23 января, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Предполагается, что аппарат будет сводить мусор с орбиты либо в плотные слои атмосферы либо отправлять его на орбиту захоронения
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Специалисты Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева предлагают создать космический уборщик мусора, который позволит за короткое время очистить от крупных объектов самые проблемные орбиты, говорится в докладе представителей вуза, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

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"Самыми проблемными являются низкие околоземных орбиты (их высота - от 160 до 2000 км) и геостационарные орбиты (36 тыс. км). С каждым годом эта ситуация меняется в худшую сторону. Космический мусор становится угрозой безопасности полетов космических аппаратов и верхних ступеней ракет-носителей. В докладе для решения проблемы предлагается проект космического уборщика мусора на всех орбитах и космической системы на его базе", - сказано в докладе.

В качестве космической платформы предлагается использовать хорошо зарекомендовавший себя в эксплуатации разгонный блок типа "Фрегат" с некоторыми незначительными доработками. "Для механизмов, осуществляющих захват и закрепление космического мусора, на уборщике предлагается использовать современные разработки в робототехнике, а для сближения с космическим мусором и опознавания его на уборщике предлагается использовать ТВ-камеры и программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта", - отмечают представители Сибирского университета им. Решетнева.

По расчетам специалистов, при работе с геостационарными орбитами космический уборщик сможет убрать на орбиту захоронения 12 отслуживших космических аппаратов. "Уборщик для очистки низких орбит уводит мусор на более низкую орбиту, с которой космический мусор через некоторое время попадает в плотные слои атмосферы и сгорает.

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Выведение уборщика на опорную орбиту можно осуществлять ракетами-носителями типа "Союз-2.1а" и Союз-2.1б", а переход с опорной на целевую орбиту уборщик осуществляет самостоятельно", - пояснили специалисты.

"Создав космическую систему из нескольких уборщиков на орбитах, мы можем за относительно короткий промежуток времени очистить от крупного мусора заданные орбиты и тем самым разрешить надвигающуюся серьезную проблему по крупному космическому мусору", - отметили представители вуза.

Ранее головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш сообщил, что развитие космической отрасли на Земле может остановиться через одно-два столетия, если не будет решена проблема космического мусора в околоземном пространстве.

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