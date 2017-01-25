Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскосмос объяснил возможные задержки пусков "Протонов" дополнительными испытаниями

Космос
25 января, 9:59 UTC+3
Благодаря использованию новых систем специалисты теперь проверяют те параметры, которые не изучались десятилетиями
Поделиться
Материал из 1 страницы
Ракета-носитель "Протон-М"

Ракета-носитель "Протон-М"

© Олег Урусов/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Возможные задержки пусков ракет-носителей "Протон-М" связаны с дополнительными испытаниями и проверкой качества продукции в отрасли, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Смотрите также
Источник: запуск "Протона" с американским спутником EchoStar 21 запланирован на 31 января

"Роскосмос ведет тотальную проверку качества производимой продукции. В частности, серьезно усилен контроль за чистотой всех систем и помещений на Байконуре. Благодаря использованию новых стендов и систем специалисты теперь проверяют также те параметры, которые не изучались десятилетиями. Ведутся дополнительные испытания, этим объясняются и возможные задержки пусков РН "Протон", - говорится в сообщении.

"Главное - не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится", - добавили в пресс-службе.

 
 
 
 
 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
2
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
3
Сбербанк считает иск в США попыткой бывших клиентов уйти от ответственности
4
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
5
В Белом доме рассчитывают, что Бэррон Трамп не будет находиться в центре внимания
6
В Конгрессе США предложили запретить Трампу наносить превентивный ядерный удар
7
"Ъ": Роскосмос отзовет двигатели второй и третьей ступени "Протон-М" для проверки
Темы дня
Реклама