Роскосмос объяснил возможные задержки пусков "Протонов" дополнительными испытаниями

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Возможные задержки пусков ракет-носителей "Протон-М" связаны с дополнительными испытаниями и проверкой качества продукции в отрасли, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Роскосмос ведет тотальную проверку качества производимой продукции. В частности, серьезно усилен контроль за чистотой всех систем и помещений на Байконуре. Благодаря использованию новых стендов и систем специалисты теперь проверяют также те параметры, которые не изучались десятилетиями. Ведутся дополнительные испытания, этим объясняются и возможные задержки пусков РН "Протон", - говорится в сообщении.

"Главное - не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится", - добавили в пресс-службе.