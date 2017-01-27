На мысе Канаверал открылась экспозиция в память о погибшем экипаже Apollo-1

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Экспозиция в память о трех американских астронавтах - участниках программы Apollo, трагически погибших ровно 50 лет назад, открылась при Центре космических полетов имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

На выставке, расположившейся в туристическом комплексе при космодроме и посвященной погибшим астронавтам НАСА Вирджилу Гриссому, Эдварду Уайту и Роджеру Чаффи, демонстрируются материалы, документы и фотографии, имеющие отношение к печальному инциденту. На ней также экспонируется обуглившийся модуль, в котором при пожаре погибли астронавты. Ранее он хранился в Исследовательском центре НАСА в Лэнгли (штат Вирджиния).

Как заявил выступивший на открытии выставки помощник директора флоридского Центра Келвин Мэннинг, уроки, которые НАСА извлекло из этой трагедии, остаются актуальны и по сей день. "Мы хотим почтить память экипажа, но также хотим, чтобы люди", посетившие выставку, "задумались над рисками", с которыми связано освоение космоса, сказал он.

Трагический инцидент произошел 27 января 1967 года во время наземных предполетных испытаний ракеты-носителя Saturn IB и корабля Apollo-1. Экипаж, который находился в герметичном отсеке командного модуля корабля в головной части ракеты, должен был проверить работу его внутренних систем. Во время проверок в модуле вспыхнул пожар, который, как показало расследование, возник по причине короткого замыкания.

Как было установлено позже, астронавты умерли не от ожогов, а задохнулись от едкого дыма горящего пластика обшивки кабины, не успев открыть люк. Эту деталь корабля также можно увидеть на открывшейся выставке.

Члены экипажа Apollo-1 стали первыми астронавтами, погибшими непосредственно в космическом аппарате. После трагедии пилотируемые полеты по программе Apollo были приостановлены на более чем 20 месяцев и возобновились в октябре 1968 года.