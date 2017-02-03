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Вопросы космической погоды вошли в программу предупреждения об угрозах из космоса

Космос
3 февраля, 8:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, февраля. /ТАСС
Отмечается, что плохо прогнозируемые изменения активности Солнца представляют угрозу серьезных потерь, прежде всего, в сфере производственной деятельности
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Проблема космической погоды вошла в программу по созданию отечественной системы предупреждения об угрозах из космоса, сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов в ходе научной конференции "Физика Космоса", которая проходит на базе Коуровской астрономической обсерватории им. К. А. Бархатовой в Свердловской области.

"России необходима собственная система предупреждения угроз из космоса, эта работа ведется, и положительный результат в организационном плане есть. Было подписано решение Роскосмоса о создании программы "Дозор", которая составлена из различных проектов. В программу включены вопросы, связанные с контролем ближнего космоса и космическим мусором, также на перспективу включены вопросы по созданию системы обнаружения опасных небесных тел - астероидов и комет - эта работа начнется через год. Подключена в связку и работа по улучшению системного подхода к проблеме космической погоды, то есть опасности, обусловленной непредсказуемым поведением Солнца", - отметил он.

По словам Шустова, плохо прогнозируемые изменения активности Солнца представляют угрозу серьезных потерь, прежде всего, в сфере производственной деятельности. "Нарушения связи, быстрые неожиданные "распухания" атмосферы, существенно влияющие на движение многочисленных искусственных спутников Земли, и другие опасные последствия заставляют относиться к проблеме космической погоды серьезно. России нужно активно участвовать в международных программах, а для этого развивать свою службу космической погоды", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что в программу "Дозор" входят многие организации: и научные, и промышленные. "Ее главная задача, чтобы к 2025 году у нас уже была собственная национальная система, которая по эффективности была бы сравнима с европейской", - уточнил Шустов.

О конференции

Конференция "Физика Космоса" имеет более чем 40-летнюю историю и организуется при поддержке головного совета по астрономии Министерства образования РФ. Основные темы конференций - новейшие достижения в области изучения объектов Солнечной системы, физики звезд, звездных систем, межзвездной среды, физики Галактики, околоземного пространства, релятивистских объектов во Вселенной. В ней примут участие 163 астронома из Мюнхена, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, Томска, Красноярска, Ростова-на-Дону, поселка Научный (Крым) и других городов.

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