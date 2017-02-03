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Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"

Космос
3 февраля, 12:02 UTC+3 ХИМКИ область/ 3, февраля. /ТАСС
Замдиректора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский заявил, что полученная карта будет с рекордной чувствительностью
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ХИМКИ /Московская область/, 3 февраля. /ТАСС/. Орбитальная рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ" позволит ученым за четыре года получить полную карту неба с рекордной чувствительностью. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский.

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"У нас будет программа вся семь лет... Четыре года будет обзор неба. Мы проведем восемь карт, наложим их друг на друга и получим рекордную чувствительность. После этого три года мы будем изучать в режиме точных наблюдений те объекты, которые будут представлять интерес после обзора...Мы сделаем полную карту за четыре года", - сказал Павлинский.

Основная задача совместной российско-европейской обсерватории "Спектр-РГ" - обзор всего неба в рентгеновском и гамма-диапазоне электромагнитного спектра с чувствительностью, в 30 раз больше, чем у предыдущего обзора, сделанного немецкой рентгеновской орбитальной обсерваторией ROSAT. Работающие сейчас в космосе рентгеновские миссии предназначены для изучения крайне малых полей, отметил Павлинский. "У них узкое поле зрения", - пояснио он.

Глаз во Вселенной

На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" будут установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. С помощью этих аппаратов ученые намерены заглянуть в самые дальние уголки Вселенной.

"Этот проект позволит совершенно точно сделать детальную перепись крупномасштабной структуры Вселенной, а именно, скоплений галактик. Их порядка 100 тыс. предполагается по нашим оценкам открыть", - сказал Павлинский.

Помимо скоплений галактик, ученые надеются обнаружить сверхмассивные черные дыры. "Речь идет о нескольких миллионах новых объектов", - отметил он.

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При этом 50% данных, которые будут получены с аппарата "Спектр-РГ", будут переданы в российский Институт космических исследований, а вторая половина данных - в Институт внеземной физики Общества Макса Планка (Германия).

Институт внеземной физики Общества Макса Планка работал над телескопом eRosita десять лет, а его поставка в Россию несколько раз откладывалась с 2013 года. Рентгеновский зеркальный телескоп eRosita будет интегрирован в космическую обсерваторию "Спектр-РГ" наряду с российским рентгеновским зеркальным телескопом ART-XC, который также уже находится на испытаниях в НПО Лавочкина.

Ранее директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что аппарат был недавно доставлен в Россию. Специалисты НПО им. Лавочкина (предприятия - изготовителя обсерватории "Спектр-РГ") уже приступили к его испытаниям.

Запуск "Спектра-РГ" запланирован на март 2018 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон" и разгонного блока "ДМ".

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