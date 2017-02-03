Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦЭНКИ взял на себя руководство субподрядчиками на космодроме Восточный

Космос
3 февраля, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров надеется на поддержание необходимого темпа работы для обеспечения двух пусков с космодрома в конце 2017 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры направил своих специалистов на достройку объектов для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный и взял на себя функции координации и финансирования субподрядчиков, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Мы надеемся, что сейчас то, что происходит, сейчас более 300 человек только ЦЭНКИ работает и замыкает на себя субподрядчиков и обеспечивает их финансирование, которое, по-сути, встало до этого, что это обеспечит необходимый темп работ, чтобы, в первую очередь, обеспечить два пуска, которые мы планируем сделать с Восточного в конце года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" определила ЦЭНКИ генеральным подрядчиком по строительству ряда объектов космодрома Восточный взамен ликвидированного Спецстроя. ЦЭНКИ будет достраивать стартовый и технический комплексы для ракет-носителей "Союз".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Космодром Восточный
Персоны
Комаров, Игорь Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
4
СМИ: три самолета на юго-западе Китая совершили внеплановую посадку из-за НЛО
5
Минздрав Подмосковья: пациентка отказалась от обвинений подольского врача в изнасиловании
6
Москва призывает Минск решать экономические споры спокойно, путем деловых переговоров
7
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
Темы дня
Реклама