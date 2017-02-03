ЦЭНКИ взял на себя руководство субподрядчиками на космодроме Восточный

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры направил своих специалистов на достройку объектов для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный и взял на себя функции координации и финансирования субподрядчиков, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
"Мы надеемся, что сейчас то, что происходит, сейчас более 300 человек только ЦЭНКИ работает и замыкает на себя субподрядчиков и обеспечивает их финансирование, которое, по-сути, встало до этого, что это обеспечит необходимый темп работ, чтобы, в первую очередь, обеспечить два пуска, которые мы планируем сделать с Восточного в конце года", - сказал он.
Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" определила ЦЭНКИ генеральным подрядчиком по строительству ряда объектов космодрома Восточный взамен ликвидированного Спецстроя. ЦЭНКИ будет достраивать стартовый и технический комплексы для ракет-носителей "Союз".