Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КНДР разрабатывает геостационарный спутник

Космос
8 февраля, 12:26 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Одновременно ведутся работы над созданием более высокоэффективных спутников наблюдения за поверхностью Земли, сообщил замглавы госдепартамента аэрокосмических исследований КНДР Пак Ген Су
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Kim Kwang Hyon

ПХЕНЬЯН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР "ускоренными темпами разрабатывает отечественный геостационарный спутник связи". Эти сведения сообщил в интервью корреспонденту ТАСС заместитель директора Государственного департамента аэрокосмических исследований этой страны Пак Ген Су.

Одновременно, по словам собеседника агентства, ведутся работы "над созданием более высокоэффективных спутников наблюдения за поверхностью Земли". Такие космические аппараты, отметил он, позволят "решить проблему обеспечения качественной связи в КНДР, будут содействовать успешной реализации пятилетней стратегии экономического развития, объявленной на состоявшемся в мае прошлого года седьмом съезде Трудовой партии Кореи (ТПК)".

На этом съезде, напомнил собеседник, лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу "добиться дальнейшего развития космической науки и техники, запускать больше многофункциональных спутников, ориентированных на решение практических задач".

Пак Ген Су подчеркнул, что республика намерена "реализовать свое независимое право на освоение космического пространства, подтвержденное международными нормами". "В нашей стране действует долгосрочная государственная программа космических исследований", - сказал представитель Госдепартамента.

Он также признал, что в работе по освоению космоса международное сотрудничество "занимает важное место". "Поэтому КНДР придает большое значение такому сотрудничеству на всех уровнях", - добавил собеседник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
4
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
5
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
6
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины
7
Командир батальона "Сомали" Гиви погиб в результате взрыва снаряда РПО "Шмель"
Темы дня
Реклама